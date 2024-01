Den omfattende svindel har ifølge det 51 sider lange anklageskrift fra Østjyllands Politi, som B.T. har fået aktindsigt i, fundet sted i perioden fra 2010 til 2020.

En anden leder i boligforeningen anklages for over en periode fra november 2012 til december 2018 at have overført 9,3 millioner kroner fra boligforeningens konti i Sparekassen Kronjylland og i Djurslands Bank til sine egne konti under påskud af, at der var tale om udlæg.

Han er desuden tiltalt for sammen med direktøren at have haft del i, at der fra boligforeningen blev foretaget seks betalinger eller modregninger for sammenlagt 7,3 millioner kroner i 2018 og 2019 til en entreprenør.

Den fjerde mand er alene anklaget i to forhold, som begge drejer sig om levering af køkkenelementer til henholdsvis direktøren og entreprenøren.

Sagen blev anmeldt til Østjyllands Politi tilbage i oktober 2020, men først omkring årsskiftet var den omfattende efterforskning og juridiske vurdering kommet så langt, at der kunne præsenteres et anklageskrift.

Straffesagen mod de fire tiltalte kommer til at foregå ved byretten i Aarhus – formentlig først til efteråret. Den store sag ventes at strække sig over 15 retsdage.