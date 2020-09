Først voldtog han gennem flere år sin lille søn, der endnu ikke var begyndt i skole.

Og så skræmte han med grumme trusler drengen til ikke at fortælle sin mor eller politiet om de tilbagevendende overgreb.

Blandt andet ved at true med at drengen ville få tæsk eller at familien ville dø i en bilulykke.

Sådan lyder de alvorlige tiltalepunkter i anklageskriftet mod en 43-årig mand, som B.T. har fået aktindsigt i.

Han nægter sig skyldig, men sidder varetægtsfængslet efter at være blevet anholdt tidligere i år.

Ifølge tiltalen blev sønnen allerede udsat for den første anale voldtægt, da han var i to-tre års alderen.

Det fortsatte ifølge anklageskriftet i flere tilfælde, indtil drengen var syv år gammel.

Samtidig er faderen også tiltalt for andre seksuelle overgreb på sønnen og for at have krænket hans blufærdighed ved gennem flere år at have set pornofilm og onaneret i sønnens selskab.

De seksuelle overgreb fandt ifølge anklageskriftet sted, mens skilsmissefaderen havde samvær med sønnen.

Som en del af truslerne mod den lille dreng har faderen ifølge tiltalen også truet med, at hvis drengen ikke holdt mund om voldtægterne, ville han komme til at bo fast hos faderen i stedet for hos sin mor.

Straffesagen skal behandles ved Retten i Glostrup om et par uger, hvor der i alt er afsat seks retsdage til at gennemgå anklagepunkterne.

Under sin varetægtsfængsling er den nu tiltalte far blevet beskyttet af retten med et navneforbud, der gør det forbudt for pressen at offentliggøre oplysninger, der kan afsløre hans identitet for udenforstående.

For en sikkerheds skyld har han også taget navneforandring.

Anklagemyndigheden hos Københavns Vestegns Politi har lagt op til, at den kommende retssag skal afvikles som en nævningesag, fordi der vil blive nedlagt påstand om mindst fire års fængsel til den 43-årige mand.

I nævningetinget vil de tre juridiske dommere og seks nævninger hver have én stemme, når spørgsmålet om skyld og eventuel straf skal afgøres.

Der ventes dom i sagen i begyndelsen af oktober.