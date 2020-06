»Vi skal lige bede om dit personnummer. Og kan du også huske koden til din NemID?«

Igen og igen lykkedes det ifølge politiet seks unge mænd at narre i hundredvis af ældre til at oplyse deres personlige oplysninger.

Bare ved at ringe til dem og udgive sig for at være fra banken, et teleselskab eller Nets.

Og bagefter kvitterede de unge svindlere for de ældres telefoniske tillid ved systematisk at malke ofrenes konti for store pengebeløb.

Ifølge anklageskriftet mod de seks formodede svindlere, som B.T. har fået aktindsigt i, har det samlede udbytte været næsten 11 mio. kr.

De seks tiltalte er i alderen 20-24 år. Fire af dem er danske statsborgere, mens de to sidste er afghanske statsborgere, som anklagemyndigheden ønsker udvist, hvis de kendes skyldige.

Det omfattende databedrageri fandt ifølge tiltalen sted i perioden fra november 2018 til august 2019. De nu tiltalte blev anholdt 15. august sidste år og har siden siddet varetægtsfængslet.

Angiveligt lykkedes det svindlerne i 157 tilfælde at skaffe sig ofrenes personnumre, adgangskoder, koder fra NemID-nøglekort og andre oplysninger, så de ældres netbanker og mobilbanker bagefter kunne blive malket. På den måde lykkedes det samlet at få overført 10.998.560 kr. fra ofrenes konti.

I 265 andre tilfælde havde svindlerne ikke held til at få penge ud af deres anstrengelser – typisk enten fordi ofrene ikke udleverede de nødvendige oplysninger, eller fordi der ikke var penge på de forurettedes konti.

Og endelig mislykkedes yderligere 252 svindelopkald til ældre ifølge tiltalen, fordi telefonen ikke blev taget i den anden ende.

Bedragerierne spænder ifølge politiet over flere politikredse. Sagen har været efterforsket af efterforskningsfællesskabet Særlig Efterforskning Øst siden juli 2019 på baggrund af en henvendelse fra Landsdækkende center for IT-relateret økonomisk kriminalitet.

Bedragerierne er foregået organiseret og systematisk Senioranklager Rasmus von Stamm

»Der er tale om en meget omfattende og alvorlig sag om databedrageri, som vi sjældent ser i denne størrelsesorden. Det er politiet og anklagemyndighedens opfattelse, at bedragerierne er foregået organiseret og systematisk over 10 måneder,« lød det fra senioranklager Rasmus von Stamm, da tiltalen blev rejst.

Sagen er berammet over 25 retsdage ved Retten i Lyngby med start 3. august i år. Der ventes at falde dom 3. december.

Den aktuelle sag skiller sig ud ved at være meget omfattende og velorganiseret. Men det er langtfra første gang, at særligt ældre er blevet narret til at oplyse deres personlige oplysninger til databedragere.

For godt en måned siden blev en 24-årig mand i København idømt halvandet års fængsel efter at have tilstået sin medvirken i 12 tilfælde af databedrageri af primært ældre mennesker i maj-august 2019. Også her blev ofrene ringet op og narret til at udlevere oplysninger, hvorefter penge blev overført fra deres netbank.

Politiet har flere gange understreget, at man ikke skal give personfølsomme oplysninger eller koder til folk, der ringer op. Banker og myndigheder vil aldrig bede om den slags oplysninger i telefonen.