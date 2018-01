I næsten halvandet år måtte en ung pige på Sjælland ifølge politiets tiltale lægge krop til sin plejefars seksuelle misbrug af hende.

Nu er den 39-årige mand tiltalt for talrige voldtægter af plejebarnet, som oven i købet nåede at blive officielt adopteret af sin plejefar, mens de tilbagevendende voldtægter fandt sted. Og de var ifølge anklageskriftet, som BT har fået aktindsigt i, hyppige.

Ifølge politiets tiltale mod den 39-årige mand, tiltvang han sig »jævnligt og systematisk« samleje med plejedatteren »op til fire gange ugentligt«, idet han blandt andet udnyttede sin fysiske overlegenhed ved at lægge sig oven på pigen og holde hende fast på skuldrene, inden han forbrød sig mod hende. Pigen forsøgte ifølge anklageskriftet af skubbe ham væk og sige »nej« og »slip mig«, men uden held.

Manden nægter sig skyldig.

Da manden i løbet af de 16 måneder, hvor det seksuelle misbrug angiveligt har fundet sted, både nåede at være plejefar og siden adoptivfar for hende, er han udover voldtægt også tiltalt for som skærpende omstændigheder at have misbrugt hende, mens hun var ham betroet som plejebarn og adoptivbarn.

Da den 39-årig ikke er dansk statsborger, vil der fra anklagemyndighedens side i forbindelse med sagen udover en årelang fængselsstraf samtidig blive nedlagt påstand om udvisning af Danmark.

For ikke at risikere at røbe identiteten på den unge adoptivdatter, har BT valgt ikke at nævne hvilken rets- eller politikreds på Sjælland,den kommende nævningesag administrativt hører under.