Den sjællandske mor og hendes noget ældre kæreste gjorde det dag for dag naturligt for de små piger, at alle fire var nøgne og intime sammen i hjemmet.

Også når stedfaren uden tøj på bar rundt på de afklædte steddøtre, eller når deres mor fik dem til at posere nøgne, så hun kunne filme og fotografere dem, for bagefter at sende det børnepornografiske materiale til stedfaren.

Dermed nedbrød de i forening gradvist pigernes seksuelle grænser, så det til sidst resulterede i adskillige voldtægter og andre seksuelle overgreb samt grove blufærdighedskrænkelser.

Det fremgår af det alvorlige anklageskrift mod kæresteparret, som Midt- og Vestsjællands Politi har præsenteret dem for, inden nævningesagen mod dem tirsdag begynder ved byretten i Roskilde.

Ifølge tiltalen, som B.T. har fået aktindsigt i forud for retssagen, kom begge døtre i løbet af otte måneder til på tætteste hold både at overvære og også selv blive fysisk inddraget i forældrenes sexliv.

Også selv om de begge var lige omkring den alder, hvor man normalt starter i skole.

Pigernes mor forsøgte ifølge anklagemyndighedens opfattelse ved flere lejligheder på forhånd at godkende, hvilke seksuelle handlinger, som kæresten måtte udsætte hendes døtre for.

Også selv om det ifølge anklageskriftet stod hende klart, at han uanset hendes udtalelser ønskede at gennemføre samleje med den ene eller begge af de mindreårige piger, så der ville være tale om voldtægt.

Både moren og kæresten er også tiltalt for besiddelse og deling af børnepornografiske materiale, hvor søstrene optræder.

Desuden er manden også tiltalt for overtrædelse af våbenloven ved at have ligget inde med en solid portion patroner samt have haft flere ulovlige knive samt en totenschlæger, et knojern, en strømpistol og to ulovlige kanonslag.

Anklagemyndigheden vil også nedlægge påstand om, at manden får opholdsforbud, besøgsforbud og kontaktforbud i forhold til unge under 18 år samt forbud mod at rejse ud af Danmark.

Der er afsat seks retsdage til nævningesagen, hvor der ventes dom 11. september.

For at de tiltalte og især de involverede børn ikke skal kunne identificeres, har B.T. med vilje udeladt en række konkrete oplysninger om eksempelvis geografi og alder.