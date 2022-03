Hun arbejdede blandt nogle af Danmarks farligste kriminelle, men indledte alligevel et seksuelt forhold til en af beboerne.

Selvom han var domsanbragt på den særligt sikrede institution for voksne udviklingshæmmede, Kofoedsminde ved Rødby, havde den kvindelige ansatte to samlejer med ham.

Sådan lyder kernen i en alvorlig tiltale mod en 47-årig kvinde fra Midtsjælland, som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har præsenteret hende for.

Hun nægter sig skyldig.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fandt de to samlejer mellem beboeren og den ansatte sted i perioden fra 15. februar til 15. april sidste år.

Her var den nu tiltalte kvinde midlertidigt ansat på Kofoedsminde via et vikarbureau.

Uanset om samlejerne måtte have fundet sted med begge parters samtykke, vil en seksuel kontakt mellem en ansat og en beboer på en døgninstitution som Kofoedsminde kunne være en overtrædelse af straffelovens paragraf 219.

Paragraffen kan i teorien udløse op til fire års fængsel til fængselsbetjente, politifolk eller ansatte ved institutioner, der har sex med indsatte, anholdte eller beboere på eksempelvis døgninstitutioner.

»Det er ikke en type af sag, som vi har særligt mange af, og påstanden fra anklagemyndighedens side vil være en form for frihedsstraf, uden at jeg foreløbig vil tage stilling til, om det skal være betinget eller ubetinget. Men vi er i hvert fald ude over bødeområdet, selv om der jo ikke er tale om en tiltale for voldtægt,« siger specialanklager Susanne Bluhm fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi forud for retssagen.

»Paragraffen skal sikre, at der ikke sker overgreb på dem, som er i statens varetægt på en eller anden måde. Ligesom en fængselsbetjent heller ikke må have et seksuelt forhold til en indsat. Uanset parternes køn,« tilføjer anklageren.

Den 47-årige kvinde nægter sig skyldig, og derfor skal den kommende retssag ved Retten i Nykøbing Falster foregå som en domsmandssag. Det vil sige, at det både bliver en juridisk uddannet dommer og to lægmænd, der skal tage stilling til spørgsmål om skyld og eventuel straf i sagen.

I en noget lignende sag fra juni 2018 blev en kvindelig ergoterapeut ved Retten i Roskilde fundet skyldig for igennem fire år at have haft jævnlig sex med en patient på en af de lukkede psykiatriske afdelinger på Sankthans Hospital ved Roskilde.

Det siger loven Straffelovens paragraf 219: Med fængsel indtil 4 år straffes den, der er 1) ansat ved kriminalforsorgen, og som har samleje med en person, der er optaget i en af kriminalforsorgens institutioner, og som er undergivet den pågældendes myndighed, 2) ansat ved politiet, og som har samleje med en person, der er frihedsberøvet og i politiets varetægt, eller 3) ansat ved eller tilsynsførende med døgninstitution eller opholdssted for børn og unge, psykiatrisk afdeling, døgninstitution for personer med vidtgående psykiske handicap eller lignende institution, og som har samleje med nogen, der er optaget i institutionen.

Det kom til at koste den midaldrende kvinde to måneders betinget fængsel og en godtgørelse til patienten på 10.000 kroner, selv om han havde lagt hævnporno med billeder fra deres seksuelle samvær på nettet.

Og i november 2020 blev en 42-årig mand dømt efter samme paragraf i Østre Landsret.

Retten fandt ham skyldig i at have seksuelt misbrugt to kvindelige beboere på et bosted for svært psykisk handicappede i flere tilfælde. Det kom til at koste ham en straf på syv måneders ubetinget fængsel.