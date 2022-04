På en sommertur til et feriecenter havde en kvindelig pædagog angivelig sex med en mand, som hun var ansat til at passe på.

Den kvindelige pædagog fra Sønderjylland sad torsdag på anklagebænken ved retten i Haderslev.

Her var hun tiltalt for at have haft sex med en mand, som hun havde ansvaret for, på en tur til Løjt Feriecenter. Manden var anbragt på en af Kriminalforsorgens institutioner.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fandt den påståede episode sted natten til 25. august 2021. Den kvindelige pædagog var tilsynsførende for manden på turen.

Feriecenteret, der ligger helt ud til vandet ved Aabenraa, har mange hytter, og det var formentlig i en af disse, at kvinden befandt sig sammen med manden.

Ifølge anklageskriftet skulle de to på et ukendt tidspunkt om natten have haft sex.

Her skulle den kvindelige pædagog først have udført oralsex på manden. Derefter skulle de to have haft samleje med udløsning til følge, som det står beskrevet i anklageskriftet. Kvinden er tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 219.

Uanset om samlejet måtte have fundet sted med begge parters samtykke, vil en seksuel kontakt mellem en ansat og en beboer på en døgninstitution kunne være en overtrædelse af paragraf 219.

Det siger loven Straffelovens paragraf 219: Med fængsel indtil 4 år straffes den, der er 1) ansat ved Kriminalforsorgen, og som har samleje med en person, der er optaget i en af Kriminalforsorgens institutioner, og som er undergivet den pågældendes myndighed, 2) ansat ved politiet, og som har samleje med en person, der er frihedsberøvet og i politiets varetægt, eller 3) ansat ved eller tilsynsførende med døgninstitution eller opholdssted for børn og unge, psykiatrisk afdeling, døgninstitution for personer med vidtgående psykiske handicap eller lignende institution, og som har samleje med nogen, der er optaget i institutionen.

Kvinden kan risikere op til fire års fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig, da det ikke er lovligt for fængselsbetjente, politifolk eller ansatte ved institutioner at have sex med indsatte, anholdte eller beboere på eksempelvis døgninstitutioner.

B.T. har tidligere beskrevet en noget lignende sag fra juni 2018. Her blev en kvindelig ergoterapeut ved Retten i Roskilde fundet skyldig for jævnligt igennem fire år at have haft sex med en patient på en af de lukkede psykiatriske afdelinger på Sankt Hans Hospital ved Roskilde.

I retten blev kvinden idømt to måneders betinget fængsel og en godtgørelse til patienten på 10.000 kroner, selv om han havde lagt hævnporno med billeder fra deres seksuelle samvær på nettet.

Anklagemyndigheden forsøger også at få kvinden frakendt retten til at arbejde som pædagog eller lignende på døgninstitutioner, opholdssteder, hospitaler eller andre steder, hvor der bor børn eller unge personer med svære handicap.

Sagen er nu optaget til dom, der bliver afsagt i slutningen af april.