En 50-årig hjemmehjælper var ifølge politiet ikke altid en hjælp for de ældre og svage medborgere, som hun var ansat til at hjælpe.

Nordsjællands Politi vil i en straffesag i denne uge kræve kvinden idømt frihedsstraf, fordi hun efter anklagemyndighedens opfattelse i flere tilfælde stjal værdier fra de borgere, som hun kørte ud til.

Ifølge anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, fandt tyverierne sted i tre tilfælde i 2022, mens den nordsjællandske hjemmehjælper var på besøg hos borgere i henholdsvis Ølstykke, Farum og Kgs. Lyngby.

Her blev der ifølge tiltalen stjålet henholdsvis en vielsesring af foreløbig uopgjort værdi, to guldringe og et guldarmbånd til godt 21.000 kroner samt et blodsukkerapparat med teststrimler samt et motionsur af mærket Vivosmart 4 til en samlet værdi af omkring 1.600 kroner.

Desuden er den nu 50-årige kvinde også tiltalt for i begyndelsen af januar 2022 at have stjålet en kuffert med diverse beklædningstilstande og smykker fra et bagagebånd i Københavns Lufthavn.

De stjålne genstande havde en samlet værdi af cirka 32.000 kroner, fremgår det af anklageskriftet.

Hjemmehjælperen er også tiltalt for i marts 2022 på en motorvej i Gentofte på en strækning af knap to kilometer at have kørt ulovligt tæt på en forankørende, fordi der var fare for påkørsel, hvis køretøjet foran standsede eller nedsatte hastigheden.

Derfor vil anklagemyndigheden kræve hende frakendt både kørekortet samt retten til at arbejde som eksempelvis hjemmehjælper eller social- og sundhedsassistent.

Det er foreløbig uvist, hvordan den tiltalte kvinde stiller sig til anklageskriftet, men da sagen ikke skal behandles som en tilståelsessag i retten, tyder det på, at hun ikke har i sinde at erkende i hvert fald alle tiltalepunkterne.