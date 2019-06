»Du har en lækker krop, og er en smuk, mongolsk prinsesse.«

Sådan smigrede en 47-årig fysioterapeut ifølge politiets tiltale en kvindelig patient, som han havde på briksen på et hospital i Hovedstadsområdet.

Kvinden skulle egentlig blot have massage for at lindre en ryglidelse, men i sommervarmen sidste år kunne fysioterapeuten ifølge anklageskriftet ikke styre sig.

Først krænkede han hendes blufærdighed, og ved en følgende massage-seance en måned senere begik han ifølge tiltalen fuldbyrdet voldtægt mod patienten.

Det fremgår af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Ved den første massage-session i juni udviste fysioterapeuten ifølge tiltalen uanstædig adfærd, da han først havde masseret hende på bagdelen, og herefter bad hende vende sig rundt og ligge sig på ryggen, hvorefter han trykkede ved hendes skamben.

Alt imens han ifølge anklageskriftet skamroste hendes krop og spurgte, om hun var single.

En måned senere blev tilnærmelserne ifølge tiltalen endnu grovere, da fysioterapeuten på samme hospital ved vold tiltvang sig voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Her pressede fysioterapeuten med sin kropsvægt patienten mod briksen og trak hendes bukser og trusser ned, hvorefter han flere gange pressede en eller flere fingre op i hendes underliv. Også selv om patienten flere gange bad ham om at stoppe og forsøgte at gøre modstand. Det lykkedes dog ikke, da fysioterapeuten ifølge anklageskriftet holdt hende fast ved ryggen.

Udover at kræve fængsel til fysioterapeuten vil anklagemyndigheden ved Københavns Politi i retten også nedlægge påstand om, at han indtil videre frakendes retten til at udøve virksomhed som fysioterapeut.

Når sagen i næste uge skal behandles i Københavns Byret kommer det til at ske som en domsmandsret. Det indikerer, at fysioterapeuten nægter sig skyldig i politiets tiltale.

Ved en domsmandsret bliver spørgsmålet om skyld og eventuel straf afgjort i fællesskab af en juridisk dommer og to domsmænd, der er almindelige borgere uden en juridisk uddannelse.