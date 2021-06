En grum sag om langvarig, grov vold mod små børn kommer snart for retten i Næstved.

Her er et udenlandsk forældrepar, der er bosiddende på Sydsjælland, tiltalt for at have mishandlet deres to små børn i årevis.

Ifølge anklageskriftet mod forældrene, som B.T. har fået aktindsigt i, har parret efter politiets opfattelse udnyttet børnenes hjælpeløse tilstand talrige gange til at udsætte dem for grov vold.

Det er ifølge tiltalen fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi sket »mange gange« i en periode fra 2015 til januar i år.

Her er begge børn ifølge anklageskriftet blevet slået af både den 34-årige mor og den 38-årige far med flad hånd i ansigtet og på kroppen.

Begge forældre har dog efter politiets opfattelse, der bygger på forklaringer fra især det ældste barn, også benyttet et sort og et brunt bælte til at slå på kroppen af begge børn, så der kom røde mærker.

Endelig har den tiltalte far ifølge tiltalen også slået det ældste barn på kroppen med en fluesmækker af plastik, ligesom sønnen er blevet hevet i ørerne.

For det ældste af børnene, der i dag er otte år, er volden ifølge anklageskriftet startet fra tre års-alderen. Men heller ikke det andet barn er sluppet, selvom barnet i dag kun er tre år gammelt.

Ved den kommende domsmandssag vil anklagemyndigheden kræve begge forældre idømt en fængselsstraf.

Samtidig tager anklagemyndigheden forbehold for en påstand om udvisning af Danmark for forældrene, ligesom der eventuelt vil blive nedlagt påstand om erstatning.

Forældreparrets stilling til tiltalen er ikke kendt forud for retssagen, men i og med at sagen vil blive først som en domsmandssag, tyder det på, at de nægter sig skyldige.