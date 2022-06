Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I mindst 20 tilfælde har et forældrepar på brutal vis brugt en bambuspind til voldeligt at afstraffe deres lille søn.

Sådan lyder tiltalen fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi mod et forældrepar på 49 og 50 år fra Nordvestsjælland.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, er forældres vold både gået ud over en storesøster og hendes lillebror.

Dog er pigen ifølge tiltalen alene blevet slået med hænderne af sin far og mor – både i ansigtet og på ryggen. Det er angiveligt ved tre enkeltstående episoder i årene 2018-2021, hvor datteren har været i alderen 11-14 år.

For lillebroderen har der ifølge anklageskriftet været tale om brug af et redskab til at udøve volden.

Derfor er forældrene her tiltalt efter en mere alvorlig voldsparagraf om legemsangreb af særlig, rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens paragraf 245.

Konkret er de tiltalt for »ikke under 20 gange« på ukendte tidspunkter i perioden fra oktober 2016 til august 2021 på familiens bopæl at have slået deres søn »adskillige gange på hele kroppen, herunder armene og benene, med en cirka én meter lang bambuspind«.

I den periode var sønnen i alderen fem-ti år, og ifølge tiltalen blev han i et tilfælde slået med en sådan kraft af forældrene, at bambuspinden gik i stykker ved afstraffelsen.

Når straffesagen skal behandles ved Retten i Holbæk i den kommende uge, kommer det til at ske som en domsmandssag – altså hvor både en juridisk dommer og to lægmænd i forening skal tage stilling til spørgsmålet om skyld og eventuel straf.

Det indikerer, at forældrene ikke kan erkende sig skyldige.

Da forældrene er af asiatisk afstamning, er der i anklageskriftet taget forbehold for, at der i forbindelse med retssagen også kan komme en påstand om udvisning af dem, hvis de bliver fundet skyldige i voldstiltalen.