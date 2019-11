I en halv snes år har en teenagepige fra Storkøbenhavn ifølge politiets tiltale mod hendes far været offer for incest, voldtægt og seksuelt forhold til mindreårig.

Det seksuelle misbrug startede ifølge anklageskriftet allerede, da datteren kun var otte år gammel.

Her tiltvang hendes far sig ifølge tiltalen »i adskillige tilfælde« med vold anale samlejer med datteren, der dog i nogle tilfælde havde held til at gøre så meget modstand, at faderen måtte opgive.

Familien er af udenlandsk herkomst, og incesten fandt ifølge pigens forklaring på det tidspunkt sted i udlandet.

Senere har den nu 45-årige far dog ifølge anklageskriftet fra Københavns Vestegns Politi forgrebet sig seksuelt på datteren i årevis på to adresser i Storkøbenhavn, hvor der både har været tale om anale og vaginale samlejer.

Det er forholdsvis ualmindeligt, at en dansk domstol skal tage stilling til en tiltale om en forbrydelse begået i udlandet.

Alligevel sker det dog jævnligt i sager om alvorlig kriminalitet, hvor enten gerningsmanden eller den forurettede har en vis tilknytning til Danmark – eksempelvis i tilfælde af statsborgerskab, bopæl eller fast ophold her i landet.

Ifølge anklageskriftet fandt faderens voldtægter af datteren sted helt frem til december sidste år.

Når sagen i næste uge skal behandles ved Retten i Glostrup, vil den blive afviklet som en nævningesag. Det indikerer, at anklagemyndigheden vil kræve den 45-årige mand idømt en straf på mindst fire års fængsel, og at han nægter sig skyldig i den rejste tiltale.

Desuden er der i anklageskriftet taget forbehold for, at anklageren også kan bede om at få den 45-årige idømt udvisning af Danmark, hvis han kendes skyldig.