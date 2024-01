I flere år måtte et par søstre lægge krop til deres biologiske fars seksuelle misbrug af dem.

For begge pigers vedkommende startede voldtægterne, da de fyldte otte år.

Det mener anklagemyndigheden hos Fyns Politi, som nu har tiltalt pigernes far, der sidder varetægtsfængslet.

Ifølge anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, har søstrenes far over for dem begge udnyttet sin »fysiske og psykiske overlegenhed« til at indlede et jævnligt og årelangt seksuelt misbrug.

For den ældste af døtrene har det ifølge tiltalen handlet om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, som har fundet sted adskillige gange – i perioder ugentligt – i en periode på et par år.

Og for lillesøsteren har det ifølge anklageskriftet været tale om tilsvarende krænkelser, der dog for hendes vedkommende har varet i en længere årrække og fra 11-års-alderen også kom til at omhandle egentlige samlejer.