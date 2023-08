Den ene lille datter blev lukket inde bag gitteret i et skraldespandsstativ i laden af sin far og efterladt ulykkelig.

Da den dengang treårige pige omsider blev fundet af sin mor, sad den lille pige grædende i sit trange bur og havde tisset i bukserne.

Og året før havde samme far kastet en lighter i hovedet på storesøsteren.

Lighteren ramte den dengang femårige pige i panden med så stor kraft, at pigen fik et let gabende sår på knap en centimeter, som bagefter måtte limes på skadestuen på det lokale sygehus.

Sådan lyder de grumme anklager mod en 37-årig far fra Sydsjælland, som i næste uge står tiltalt for vold og frihedsberøvelse mod de to døtre ved byretten i Næstved.

Manden nægter sig skyldig i begge anklagepunkter, oplyser hans forsvarer – advokat Jesper Gad.

Af anklageskriftet mod pigernes far fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det ikke, hvor længe den treårige pige efter anklagemyndighedens opfattelse fik lov at være fanget i gitterskraldespandsstativet.

Men siden der er rejst tiltale efter straffelovens paragraf 261, stk. 1, om frihedsberøvelse, kunne det i forhold til almindelig juridisk praksis på området tyde på, at der efter politiets opfattelse i hvert fald har været tale om godt en halv til en hel times fangenskab

Det fremgår heller ikke, hvordan de to episoder, som pigernes far nu er tiltalt for, er kommet til politiets kendskab.

Frihedsberøvelse kan ifølge straffeloven straffes med bøde eller fængsel indtil fire år.

Da den 37-årige mand nægter sig skyldig, skal straffesagen afvikles som en domsmandssag, når den kommer for byretten i Næstved.

Ved en domsmandssag skal både en juridisk uddannet dommer og to lægdommere i fællesskab tage stilling til skyldsspørgsmålet og eventuel straf.