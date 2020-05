Han var ansat til at støtte den sårbare mor og hendes børn.

I stedet udnyttede han sin position til næsten dagligt at misbruge hende seksuelt gennem knap fire år.

I enkelte tilfælde inviterede han desuden en bekendt til at deltage i misbruget af kvinden, som blandt andet blev bundet og fik bind for øjnene, mens de to mænd udnyttede hende ved at udføre henholdsvis samleje og oralsex med hende.

Sådan lyder den alvorlige tiltale mod en midaldrende familiekonsulent fra Sjælland.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, vil politiets anklagemyndighed i den kommende retssag kræve, at den tiltalte idømmes fængselsstraf.

Som ansat i en kommunal institution for forældre og deres børn har han ifølge tiltalen groft misbrugt kvindens afhængighed af ham til stort set dagligt at have skaffet sig seksuelle ydelser fra hende i de knap fire år, hvor han fungerede som familiekonsulent for kvinden og hendes børn.

Det mener anklagemyndigheden er en overtrædelse af straffelovens paragraf 220. Den giver mulighed for at udmåle op til et års fængsel til den, der »ved groft misbrug af en persons arbejdsmæssige, økonomiske eller behandlings- eller plejemæssige afhængighed skaffer sig samleje med den pågældende«.

Også andre former for seksuel udnyttelse end samleje kan straffes i lignende tilfælde. Og det er ifølge anklageskriftet aktuelt i straffesagens andet forhold, hvor den tiltalte angiveligt har fået den sårbare kvinde til i et tilfælde at acceptere at lade sig binde til et redskab - muligvis en buk - samt lade sig blinde for øjnene, hvorefter familiekonsulenten uden kvindens vidende og accept »anstiftede en tredjemand til, samtidig med tiltalte, at udføre seksuelt forhold med kvinden, idet de udførte henholdsvis samleje og oralsex med hende«, mens hun stadig havde bind for øjnene.

De samme to mænd har ifølge anklageskriftet også i flere andre tilfælde - muligvis op til fem-syv gange - skaffet sig samleje og anden form for seksuel aktivitet med kvinden.

Både den tiltalte mand og den forurettede kvinde er omfattet af navneforbud, som vil gøre det strafbart offentligt at nævne konkrete oplysninger, der vil kunne identificere dem for en bredere kreds. Derfor oplyser B.T. eksempelvis ikke navnet på den kommune, hvor familiekonsulenten var ansat.

Det er uvist, hvordan den midaldrende mand nærmere stiller sig til tiltalen. Efter planen skal den kommende straffesag dog afvikles som en domsmandssag, hvilket tyder på, at han nægter sig skyldig.

Udover påstanden om fængselsstraf vil anklagemyndigheden også nedlægge påstand om, at han indtil videre frakendes retten til at virke som familiekonsulent.