Gramsende hænder, truende adfærd og gentagne voldtægter af kvindelige ansatte i andres påsyn.

Det er nogle af de opsigtsvækkende anklager, som politiet har rejst mod en 36-årig direktør i en virksomhed i København.

Han risikerer nu flere års fængsel i en enestående grov sag om seksuel chikane og regulære overgreb på arbejdspladsen og på en såkaldt »sexstrand«.

»Jeg er chefen og har magt. Jeg kan fyre folk, så de aldrig kan få job igen. Jeg betaler dig for at være min luder.«

Sådan lød indholdet i nogle af de verbale trusler, som han ifølge tiltalen har fremsat i forbindelse med flere af voldtægterne af de kvindelige medarbejdere.

Direktøren, der også ejede den mindre virksomhed, nægter sig skyldig.

Ifølge anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået adgang til, har den nu 36-årige direktør udsat fire kvinder, der var ansat i hans virksomhed i København, for talrige blufærdighedskrænkelser og voldtægter i perioden fra juli 2019 til august 2020.

To af kvinderne blev ifølge tiltalen også udsat for vidnetrusler.

Dels ved at direktøren ville fortælle den enes kolleger, at de havde haft et seksuelt forhold, hvis hun ikke trak sin anmeldelse af ham tilbage. Og dels ved at direktøren under en voldtægt af en anden ansat truede med at slå hende ihjel, hvis hun fortalte det til andre.

Den ene af de fire kvinder, som direktøren er tiltalt for at have krænket, blev ifølge anklageskriftet »kun« udsat for forskellige former for blufærdighedskrænkelser i sidste halvår af 2019.

I arbejdstiden blev hun på firmaadressen i København befølt på lår og arme, ligesom han uopfordret gav hende skuldermassage. Desuden blev hun kysset på panden og på kinden i forbindelse med kram, ligesom direktøren under kørsel i bil befølte hendes lår og hendes hånd ind under sin skjorte, så hun kunne beføle hans brystkasse og ryg.

Han inviterede hende som chef også ud at spise, og skrev i den forbindelse i en tekstbesked, at hun skulle være iført kjole, der var »short tight and open«, ligesom hun inden de mødtes skulle »shower and shave«. Endvidere ringede han på et tidspunkt til hende og fortalte, at han havde haft hende med i en sexdrøm.

De tre andre kvinder fra anklageskriftet blev ifølge tiltalen udover blufærdighedskrænkelser også udsat for egentlige voldtægter. Både på firmaadressen og i den eneste private hjem, men to af dem blev også udsat for en helt usædvanlig form for voldtægt.

Ifølge tiltalen blev kvinderne i adskillige tilfælde af direktøren kørt til en parkeringsplads ved Hundige Strand, hvor han meget direkte og truende fik dem til at tage tøjet af og beføle både sig selv og ham.

Den uofficielle nudiststrand på stedet var ifølge direktøren kendt som en »sexstrand«, hvor andre personer åbenlyst opsøgte fremmede partnere og dyrkede sex. Under flere af voldtægterne i bilen og i strandområdet lod han derfor fremmede mænd komme tæt på. Både for at de kunne onanere til voldtægten og i nogle tilfælde også ligefrem berøre offeret undervejs.

Inden sagen om et par uger kommer for et nævningeting ved Retten i Glostrup, er der blevet nedlagt et navneforbud for den 36-årige, der gør det forbudt at offentliggøre nærmere oplysninger, der kan røbe hans identitet. Derfor er B.T. afskåret fra at oplyse nærmere om manden selv og hans firma.

Dog kan det oplyses, at den 36-årige ikke er dansk statsborger. Derfor vil anklageren fra Københavns Vestegns Politi også nedlægge påstand om, at han ikke alene idømmes en årelang fængselsstraf, men også bliver udvist af Danmark for bestandig efter endt afsoning, hvis han kendes skyldig.