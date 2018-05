En konfrontation mellem en 39-årig mand og to yngre mænd endte i oktober fatalt, da den 39-årige blev kørt ned og bagefter døde af sine kvæstelser.

En 28-årig mand er siden blevet tiltalt for vold med døden til følge ved bevidst at have kørt manden ned på tankstationen Circle K i Holbæk. Det fremgår af anklageskriftet.

Foruden dødsvold er han anklaget for at have udsat andre for fare med sin kørsel, og han risikerer i sagen flere års fængsel og en udvisning af Danmark. Sagen skal for retten i juni.

Forud for påkørslen havde de to parter stirret ondt på hinanden på en McDonald's-restaurant i nærheden.

Her var den 39-årige far gæst sammen med sine børn, og på et tidspunkt havde han en konfrontation med de to mænd i tyverne.

Senere mødtes faren med de to ved Circle K på Valdemars Sejrsvej 6. Kort efter blev den 39-årige påkørt, og på sygehuset blev han erklæret død, da han havde svære kvæstelser i kraniet og hjernen.

I første omgang kørte de to mænd videre, men senere kontaktede de selv politiet og blev anholdt.

Efterfølgende blev begge mænd anholdt og varetægtsfængslet, men den ene blev løsladt igen. Anklageskriftet er kun rettet mod den 28-årige, der er forblevet fængslet siden da.

Ifølge Ekstra Bladet, som var til stede ved grundlovsforhøret i oktober, fortalte den 28-årige, at det var ham, der kørte bilen, da den 39-årige blev ramt.

Her forklarede den tiltalte, at hans 26-årige kammerat og offeret var kommet op at skændes på McDonald's og efterfølgende aftalte at mødes ved Circle K.

Mens den tiltalte blev siddende i bilen, steg hans yngre kammerat ud for at tale med offeret. Pludselig slog den 39-årige kammeraten, lød hans forklaring ifølge Ekstra Bladet.

- Så kom der to mere. De havde hættetrøjer på. De stod og røg, men kom så hen og trak enten knive eller skruetrækkere. Jeg kunne bare se, det var noget metal. Der blev jeg bange, sagde den 28-årige ifølge Ekstra Bladet.

Da han valgte at køre væk ramte han den 39-årige med bilen. Lidt efter vendte han tilbage for at samle kammeraten op, og sammen kørte de fra stedet, lød hans forklaring ifølge Ekstra Bladet.

