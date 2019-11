En sex-video af ni sekunders varighed.

Det brugte en 15-årig dreng, ifølge Midt- og Vestsjællands Politi, til over nettet at både krænke en 14-årig piges blufærdighed og afpresse hende.

Blandt andet forlangte han ifølge tiltalen penge, ligesom han truede hende med voldtægt og vold. Desuden truede han med at ville bombe hendes hus, »som hans fætter bombede 911 (terrorangrebene i USA, red.)«.

Den nu tiltalte 15-årige brugte ifølge anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, blandt andet de sociale medie Snapchat, da han i juli og august i år udbredte videosekvensen med den 14-årige pige.

Ifølge politiet var der tale om børnepornografi i kategori 2 - det vil sige en filmsekvens med egentlig seksuel aktivitet med et barn, der fremstår som under 18 år.

Samtidig forsøgte han ifølge tiltalen blandt andet via livechat at afpresse skolepigen et foreløbig ikke opgjort beløb ved at vise hende, at han var i besiddelse af sexvideoen.

For at understrege alvoren blev pigen truet med voldtægt og vold, ligesom han sendte hende et foto af to pistoler med ammunition.

Da pigen sagde, at hun ville melde afpresningen til politiet, svarede den nu tiltalte 15-årige angiveligt tilbage med en trussel om, at han så ville bombe hendes hus.

Straffesagen mod den 15-årige dreng er berammet som en domsmandssag ved Retten i Roskilde. Det indikerer, at han nægter sig skyldig i den rejste tiltale.

Samtidig har anklagemyndigheden i anklageskriftet nedlagt påstand om, at han også skal have sin sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvis han kendes skyldig.

Sexafpresning af mindreårige børn over nettet er ifølge organisationerne Børns Vilkår og Red Barnet et stigende problem.

I 2018 fik Børns Vilkår 174 henvendelser om sexafpresning, men allerede i løbet af dette års første syv måneder havde organisationen modtaget over det dobbelte - 145 - henvendelser om såkaldt sextortion.

»Jo mere tid børn bruger på nettet, desto større er risikoen for, at de på et tidspunkt vil blive sexafpresset,« lød det i sommer fra Red Barnets psykolog Kuno Sørensen.