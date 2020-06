Voldtægt, mishandling og psykisk vold. Det er nogle af anklagerne mod en 40-årig, der onsdag skal for retten.

En kvinde blev gennem mere end et halvt år udsat for flere voldtægter, kvælergreb og grov nedværdigende behandling.

Det mener anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod kvindens mand, der tiltales for voldtægt, mishandling og psykisk vold.

Sagen begynder onsdag ved Retten i Glostrup, og forsvarsadvokat Eigil Strand oplyser, at manden nægter sig skyldig i anklagerne.

Manden er tiltalt for fra april til oktober sidste år at have voldtaget kvinden adskillige gange, selv om hun tilkendegav, at hun ikke havde lyst.

Flere gange slog han hende også, tog kvælergreb, rev hende i håret og brugte psykisk vold til at tvinge hende til at underkaste sig, lyder det i anklageskriftet.

Der er desuden rejst tiltale for mishandling, da manden kontinuerligt skal have været voldelig mod kvinden.

En del af den grove behandling foregik ifølge anklagemyndigheden i forbindelse med en bryllupsrejse i Thailand.

Manden er også tiltalt for psykisk vold. Ifølge anklageskriftet installerede manden overvågningskameraer i en lejlighed, så han kunne observere kvinden, og han fik uden hendes samtykke adgang til hendes mobil.

Han fortalte flere gange kvinden, at hun var "en synder og en luder, der fortjente at dø i det mørkeste helvede, hvis ikke hun angrede", og han fortalte, at "han ejede hende, og hun skulle gøre, hvad han sagde."

Han er også tiltalt for at beordre, at hun skulle isolere sig fra familie og venner, at hun skulle læse biblen, og at hun ikke måtte gå ud uden hans tilladelse.

Bestemmelsen om psykisk vold trådte i kraft 1. april sidste år. Sagen er derfor blandt de første om psykisk vold, og specialanklager Morten Frederiksen fortæller, at han derfor ikke har sager at sammenligne med.

Sagen mod den 40-årige er rejst som en nævningesag. Det betyder, at anklageren vil kræve mere end fire års fængsel.

- Udgangspunktet for en voldtægt er mellem to og tre års fængsel. Hvis der er flere af dem, kommer vi hurtigt over fire år, siger Morten Frederiksen.

Den tiltalte har dog fravalgt, at sagen føres med nævninger. Derfor bliver det i stedet en dommer og to domsmænd, der skal afgøre sagen.

Manden har siddet varetægtsfængslet siden 4. november 2019.

/ritzau/