En 42-årig mand blev voldtaget med en plastikflaske og udsat for grov vold på Vejle Center Hotel den 7. december sidste år.

Det er bare nogle af de grusomme detaljer, som ifølge Vejle Amts Folkeblad fremgår af anklageskriftet mod to 38-årige mænd fra Vejle, som mandag skal for Retten i Kolding.

Ifølge politiet blev den 42-årige mand både slået og trampet i hovedet og på kroppen af en af de tiltalte. Herefter tvang de to 38-årige mænd ifølge anklageskriftet deres offer til at tage tøjet af og lægge sig på gulvet, hvorefter en af de tiltalte pressede en tom plastikflaske op i hans anus.

Den anden tiltalte filmede hele det voldelige overfald og voldtægten med sin mobiltelefon.

Endelig skulle de to 38-årige have truet den 42-årige med, at de ville smide ham ud af vinduet på hotelværelset.

De to 38-årige mænd er tiltalt for grov vold og voldtægt i form af andet seksuelt forhold en samleje mod den 42-årige.

Syd- og Sønderjyllands Politi har tidligere oplyst, at det efter alt at dømme var et narkoopgør, som fik de to 38-årige til at ydmyge og mishandle den 42-årige mand.

Sagen mod de to tiltalte forventes at starte mandag klokken 11 ved Retten i Kolding.