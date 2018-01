En ældre mand fra Midtjylland er tiltalt for 74 lovovertrædelser, herunder overgreb på sine to små piger.

Viborg. En 67-årig mand fra Viborg-egnen er blevet tiltalt for at have forgrebet sig på sine egne børn og for at diktere incestuøse voldtægter via internettet.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad, der har fået aktindsigt i det omfattende anklageskrift, som tæller ikke færre end 74 kriminelle forhold.

Manden blev anholdt og fængslet i marts sidste år, men først lørdag står det klart, hvor omfattende og grufuld sagen faktisk er.

I anklageskriftet hævdes det, at manden har forgrebet sig på sine to døtre, da de var henholdsvis seks og syv år.

Mod den syvårige er han tiltalt for forsøg på voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelser.

Tiltalen for overgrebene mod den seksårige lyder på tiltvingelse af andet seksuelt forhold end samleje.

Tilsyneladende optog den 67-årige det hele på video, og derfor er han ligeledes tiltalt for at producere børneporno.

Hertil kommer en stribe overgreb, som manden ifølge anklagen skal have betalt andre for at begå via internettet.

Ofrene var angiveligt helt ned til tre år gamle, når den 67-årige i 34 tilfælde bestilte og instruerede overgreb i Asien.

Disse forhold skal have fundet sted fra juni 2015 til februar 2017, fremgår det ifølge Viborg Stifts Folkeblad af anklageskriftet.

I årene 2013-2017 skal manden desuden have udbredt en betydelig mængde børneporno på internettet.

Anklagemyndigheden tager i anklageskriftet forbehold for at kræve manden idømt forvaring. Det vil sige, at han muligvis er så farlig, at det kan være påkrævet at spærre ham inde på ubestemt tid for at undgå ny kriminalitet.

/ritzau/