En tagrende nåede at blive det eneste skudoffer, da en 48-årig mand affyrede to skud foran et diskotek i Nordsjælland.

En modig dørmand besluttede sig for at overmande den bevæbnede gerningsmand og fik ham lagt ned, indtil politiet nåede frem.

Episoden fandt sted ved Diskotek X i Egedal Centret i Stenløse få timer efter nytår og får nu et retsligt efterspil ved retten i Hillerød.

Her vil anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi kræve den 48-årige pistolmand idømt en længere fængselsstraf.

Ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, tiltales han blandt andet for ulovlig våbenbesiddelse og for på hensynsløs måde at have udsat de omkringværendes liv eller førlighed for nærliggende fare.

Med en 9mm-pistol af mærket Glock affyrede han to skud, efter at han i beruset tilstand kort inden var blevet smidt ud fra diskoteket.

Det skyldtes ifølge diskoteket, at han havde truet en dørmand og beskyldt flere gæster for at have taget hans pung.

Herefter hentede han den skarpladte pistol og nåede at affyre to skud med den.

Efter anholdelsen viste det sig i øvrigt, at han selv bar rundt på den pung, som han ikke kunne finde. Den lå i hans sidelomme.

På hans bopæl fandt politiet også lidt hash og seks ulovlige kanonslag.