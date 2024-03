En 32-årig mand skal for retten i en seks dage lang sag om krænkelser over det sociale medie Snapchat.

I løbet af 2021 og 2022 fik en lang række mindreårige piger angiveligt beskeder på det sociale medie Snapchat, hvor de blev tilbudt betaling for seksuelle billeder og videoer.

Afsenderen, mener Nordjyllands Politi, er en nu 32-årig mand. Han er tiltalt for at have forsøgt at skaffe sig billeder fra over 1000 piger i alderen 11 til 16 år.

Onsdag går retssagen i gang imod ham ved Retten i Hjørring. Anklagemyndigheden har tidligere oplyst, at man forventer at skulle bruge seks dage på sagen.

I tiltalen mod manden, som Ritzau har fået aktindsigt i, fremgår det, at manden i 15 forhold er lykkedes med at lokke piger til at sende ham seksuelle eller private billeder eller videoer.

I nogle tilfælde er pigerne blevet lovet betaling, i andre ikke. Manden har også udgivet sig for at være en af pigernes jævnaldrende kæreste.

For flere af pigerne gælder det, at manden efterfølgende truede med at offentliggøre billederne, hvis ikke der blev sendt flere billeder.

Ifølge anklageskriftet brugte manden den metode til at true en pige til også at sende billeder af sin lillesøster.

Nogle af pigerne har også fået tilsendt billeder fra manden, som politiet mener er blufærdighedskrænkende.

Den 32-årige mand har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt i slutningen af 2022.

Da han skulle i grundlovsforhør kort før jul i 2022, estimerede han selv, at han havde krænket omkring 50 små piger, ifølge TV 2 Nord.

Sagen skulle oprindeligt have kørt som en tilståelsessag i efteråret 2023. Men her lykkedes det ikke at gennemføre sagen.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra den tiltalte mands advokat. Det har ikke været muligt inden artiklens deadline.

Hvis retten dømmer den tiltalte, mener anklagemyndigheden, at han bør idømmes en fængselsstraf og et forbud mod at kontakte børn over eksempelvis internettet.

/ritzau/