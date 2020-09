En i dag 41-årig mand er tiltalt for at have forsøgt at slå en anden person ihjel ved at jagte vedkommende rundt med en kødøkse over hovedet samt ved at kaste store fliser efter personen. Sagen begynder ved Retten i Glostrup 24. september. (Arkivfoto). Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix