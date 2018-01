En 39-årig mand fra Nordjylland er anklaget for - i ti tilfælde - at have haft fuldbyrdet samleje med sin 13-årige steddatter. Derudover stjal han også de penge, hun havde fået til sin konfirmation.

Anklageskriftet mod den 39-årige nordjyde er rystende læsning. TV2 Nordjylland har fået aktindsigt i sagen, og af den fremgår det, at manden angiveligt har haft samleje med sin egen steddatter omkring 10 gange.

Overgrebene skulle have fundet sted i en periode på tre måneder mellem marts 2016 til juni samme år. De skulle ifølge anklageskriftet være foregået på en adresse, som på grund af navneforbud ikke kan oplyses, og i en bil.

Men overgrebene begyndte ifølge anklage tidligere, da stedfaderen er tiltalt for under et ophold i en feriehytte i februar 2016 at have befølt pigens kønsdele.

Mandens forsvarer Søren Beckermann ønsker ikke at kommentere sagen over for tv-stationen.

Udover de seksuelle overgreb er stedfaderen også tiltalt for at have stjålet 2500 kroner fra pigen, som hun fik til sin konfirmation.

Derudover er han tiltalt for andet tyveri til en anslået værdi af over 45.000 kroner og bedrageri. Sidstnævnte er han tidligere dømt for.

Sidste år udstedte Nordjyllands Politi en international arrestordre på manden på baggrund af sigtelserne for overgreb på en mindreårig. Den 39-årige opholdt sig på det tidspunkt i udlandet og meldte sig til sidst selv.

Han har siddet fængslet siden juni sidste år.