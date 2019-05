Retten på Frederiksberg indleder torsdag en grov sag om afpresning, hvor fem mænd sidder på anklagebænken.

Bevæbnet med macheter og skydevåben brugte fem mænd en septembernat på at true, frihedsberøve og afpresse deres offer.

Det er hvert fald anklagemyndighedens påstand i en grov sag, som torsdag indledes ved Retten på Frederiksberg.

De fem mænd, der nægter sig skyldige, er tiltalt for afpresning ved, at en af de tiltalte på vegne af hele gruppen sendte en lang række ubehagelige sms-beskeder.

Det fremgår af anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i.

I et udpluk af en af beskederne skriver en af de tiltalte i et fejlfyldt dansk blandt andet, at han ved, hvor ofret bor:

- (..) Jeg ik glemmer de her om jeg så skal dræbe din far jeg gør det din lille luder du ved ik hvad du selv har rodet dig ud i men husk en ting enten kommer du med min del og vi glemmer det beskidte du har gjort eller vi tag den på den beskidte måde vælger du selv.

Ifølge anklageskriftet blev beskeden sendt den 14. september. Senere samme dag fandt de fem mænd, der er i alderen 17-23 år, så modtageren af beskeden.

Det skete på motorvejsafkørslen mod Tingbjerg fra Hillerødmotorvejen. Her kom ofret kørende i en BMW, da de tiltalte kørte op på siden og viftede med macheter og pegede med en pistol.

Det fik personen i BMW'en til at holde ind, hvorefter to af de tiltalte satte sig ind i bilen og pegede med pistolen og førte macheten op til hans hals.

Herefter kørte de ifølge anklagemyndigheden ud til Brønshøj Boldklub.

Her fik de manden til flere gange at placere sig i "henrettelsesstilling", inden en af mændene med en pistol pegede mod vedkommende og bad de øvrige tiltalte at holde afstand "for ikke at få krudtslam på sig".

Desuden blev personen prikket til med 3-4 macheter, som blev rettet mod kroppen og halsen.

Alt dette blev ifølge anklageskriftet gjort for at få personen til at kontakte sin familie og venner for at indsamle 150.000 kroner, der skulle gå til de tiltalte.

Sagen blev rejst som en nævningesag, hvilket betyder, at anklagemyndigheden kræver mindst fire års fængsel. De fem tiltalte har dog frabedt sig et nævningeting.

Advokat Mette Grith Stage, der er forsvarer for den ene af mændene, forklarer, at der ligger praktiske årsager bag.

- Problemet med nævningesager er, at de kræver et meget stort setup.

- Min klient har siddet varetægtsfængslet i meget lang tid, og han har et ønske om en snarlig afslutning på den her sag, hvor han selvfølgelig vil frifindes og løslades, siger hun.

Der er afsat otte retsdage til sagen, som ventes afsluttet i juni.

/ritzau/