Flere gange i vinteren og foråret 2019 begik en læge fra Djursland seksuelle overgreb mod en kvindelig bekendt.

Kvinden blev først bedøvet med beroligende medicin, inden den mandlige læge – uden at hun kunne gøre modstand – tvang hende til oralsex.

Det mener i hvert fald anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi, som har tiltalt manden for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Overgrebene betød, at offeret flere gange undervejs ikke kunne trække vejret. I et tilfælde kastede hun op.

Lægen er 60 år. Han er tiltalt for tre gange at have tiltvunget sig andet seksuelt forhold end samleje.

Derudover er han tiltalt for grovere forsømmelse eller skødesløshed i sit arbejde som læge. Det skyldes, at han fra november 2018 til april 2019 udskrev afhængighedsskabende medicin.

Medicinen blev ordineret til en kvinde, som han ifølge anklageskriftet i sagen havde et seksuelt forhold til.

Kvinden er den samme, som lægen mistænkes for at have misbrugt.

Sagen skal behandles ved Retten i Randers. Den begynder 17. marts, og der er afsat fem retsdage.

/ritzau/