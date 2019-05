En ellers hyggelig fredagsbar på Københavns Universitet op til jul endte ifølge politiet med en voldtægt.

Derfor kræver anklagemyndigheden ved Københavns Politi nu en 24-årig, mandlig studerende idømt fængselsstraf.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Den 24-årige mand er tiltalt for at have voldtaget en kvindelig medstuderende i Københavns Universitets lokaler på Njalsgade.

Det skete før midnat i forbindelse med et fredagsbar-arrangement 2. november sidste år - den såkaldte J-dag, hvor årets julebryg bliver frigivet.

Ifølge anklageskriftet blev den kvindelige universitetsstuderende holdt fast og presset mod et bord, hvorefter den nu tiltalte tiltvang sig samleje med hende, selv om hun både verbalt og med sin krop satte sig til modværge og forsøgte at komme fri.

Når retssagen om kort tid kommer til behandling i Københavns Byret, vil det foregå som en domsmandssag. Det indikerer, at den 24-årige nægter sig skyldig i den alvorlige tiltale.

Ved en domsmandssag bliver spørgsmålet om den tiltaltes skyld og eventuelle straf afgjort i fællesskab af en juridisk uddannet dommer og to domsmænd uden juridisk baggrund. Hver har én stemme, og der træffes afgørelse efter almindeligt stemmeflertal, hvis de ikke er enige.