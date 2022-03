På Amager nåede julefreden knap at sænke sig i 2019, førend området omkring et bosted for socialt udsatte på Vermlandsgade var fyldt med blå blink, hunde og uniformerede betjente.

En 46-årig mand var af en kvinde blevet fundet død i sin lejlighed. Og snart var selvsamme kvinde selv anholdt.

Torsdag indtager den i dag 46-årige kvinde så anklagebænken i Københavns Byret. Tiltalt for vold med døden til følge.

Hun er tiltalt for forud for klokken 10 juleaftensdag for godt to år siden på mandens bopæl på Amager at have tildelt ham flere slag med en hammer – både i hovedet og på kroppen – for derefter at have forholdt sig passivt, mens livet forlod den svært tilredte mand.

Politiet modtog dengang anmeldelsen om dødsfaldet klokken 12.33. Kort forinden havde kvinden selv henvendt sig til en sociolance, der holdt til i området, og som hjælper udsatte.

Her havde hun fortalt personalet om en mand, der lå død i sin lejlighed, og straks blev der slået alarm til politiet.

Med hunde og teknikere blev området, der længe var afspærret, undersøgt. Og kvinden, der kendte manden, blev anholdt – og sigtet for drab.

»Vi har en formodning om, at nogen måske har bragt ham af dage,« lød det dengang fra vagtchefen ved Københavns Politi.

Da kvinden dagen efter – første juledag – blev fremstillet i grundlovsforhør, nægtede hun sig skyldig. Hun nægtede ligeledes at udtale sig om sagen.

Politiet på gerningsstedet tirsdag. Foto: Steven Knap/Byrd

Hun var i »ubalance«, som hendes daværende forsvarer forklarede det, da grundlovsforhøret i Dommervagten ved Københavns Byret var ovre.

Her havde dommeren fundet grundlag for at varetægtsfængsle kvinden. Ikke for drab, men for vold med døden til følge, som det nu også lyder i anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Heri fremgår det også, at kvinden er tidligere straffet for vold, hvilket betyder, at hun risikerer en skærpet straf, skulle hun blive fundet skyldig.

Da der er navneforbud i sagen, kan B.T. for nuværende ikke komme kvindens identitet nærmere.