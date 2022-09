Lyt til artiklen

Retten skal tirsdag tage stilling til en voldsom og uhyggelig sag, der ifølge anklagemyndigheden udspillede sig tidligere på året.

Her blev en kvinde holdt indespærret og udsat for flere timers overgreb i et sommerhus i Storvorde.

Gerningsmanden er ifølge politiet en 33-årig mand, som udsatte kvinden for et sandt mareridt, hvor han blandt andet voldtog kvinden, skriver TV 2 Nord.

Ifølge mediet ankom de sammen til sommerhuset, hvorefter overgrebene begyndte.

Kvinden forsøgte at flygte, men blev tilbageholdt og låst inde i et soveværelse, mener anklagemyndigheden.

Hvordan det lykkedes kvinden at flygte, fremgår ikke. Men så snart det lykkedes, kontaktede hun politiet. Den 33-årige skulle også have truet kvinden mod at gå til politiet.

Det er Retten i Aalborg, som tirsdag skal tage stilling til sagen og tiltalen mod manden.

Retssagen blev indledt klokken 09 og forventes afsluttet seks timer senere.