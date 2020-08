En 23-årig mand er tiltalt for at holde en kvinde fanget i en lejlighed og voldtage hende flere gange.

En kvinde blev voldtaget, sparket, taget om halsen, brændt med cigaretter og holdt fanget i en lejlighed i København i november sidste år.

Det mener anklagemyndigheden ved Københavns Politi, der har tiltalt en 23-årig mand for mishandling, tvang, afpresning, voldtægt, trusler og frihedsberøvelse af kvinden.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, der onsdag begynder i Københavns Byret.

Overgrebene på kvinden skal være foregået i løbet af omkring ni timer den 17. november sidste år, hvor kvinden blev holdt fanget, da hun ifølge anklageskriftet ikke turde forlade lejligheden.

Desuden skal den 23-årige på et tidspunkt have fjernet håndtaget til lejlighedens soveværelse, overvåget hendes sms'er, taget hendes telefon og computer samt instrueret hende i at smile, da de gik på indkøb i en kiosk.

I løbet af de cirka ni timer skal manden have voldtaget kvinden fire til seks gange, mens han holdt hende fast. Kvinden sagde ifølge anklageskriftet stop i begyndelsen, men opgav herefter at gøre modstand.

Den 23-årige er desuden tiltalt for at have brændt kvinden med cigaretter flere steder på kroppen - blandt andet på halsen og brystkassen. Ifølge anklageskriftet fik kvinden 25 brandsår med andengradsforbrændinger.

Den unge mand skal også have slået og sparket hende, mens hun lå ned, og flere gange taget halsgreb på hende. Kvinden fik foruden brandsår underhudsblødninger samt hudafskrabninger i ansigtet og på kroppen.

Anklageren har rejst sagen som en nævningesag, hvilket sker, hvis der er krav om mindst fire års fængsel. Den tiltalte har dog fravalgt nævninger, så det i stedet behandles som en domsmandssag.

Manden blev varetægtsfængslet, dagen efter at overgrebene skal have fundet sted. Ved grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig og forklarede, at de to havde haft et forhold gennem det seneste år.

Han fortalte, at han havde sex med kvinden, men at der var samtykke fra begge sider.

Det var kvinden selv, der kontaktede politiet og gennemgik en retsmedicinsk undersøgelse. Her kunne man konstatere, at hun havde blodudtrædninger i øjnene.

Da kom det frem, at der ikke var mærker på halsen, så man ikke kunne sige, om kvinden havde været i livsfare.

Der blev ved grundlovsforhøret nedlagt et navneforbud for både manden og kvinden.

/ritzau/