Fem unge er tiltalt for at frihedsberøve, afpresse og udøve grov vold mod et ungt par i oktober sidste år.

København. Ryg en joint, ellers slår vi din kæreste ihjel.

Sådan lød beskeden angiveligt til en gravid kvinde på 23 år, da hun sammen med sin kæreste blev holdt fanget og afpresset i næsten 11 timer i oktober sidste år.

Undervejs blev kvindens kæreste - en 20-årig mand - i flere omgange slået, sparket og brændt med en lighter.

De formodede gerningsmænd er fem drenge og mænd i alderen 15-19 år. Gruppen er tiltalt for at frihedsberøve, afpresse og udøve grov vold mod det unge par.

Det fremgår af anklageskriftet i den sag, der fredag starter i Retten på Frederiksberg.

Her beskrives det, hvordan de fem unge ved at true med kniv tvang parret op på taget af Føtex i Vanløse ved 16.45-tiden 11. oktober.

Herefter bad de om at få parrets mobiltelefoner udleveret.

- Hvis du ikke afleverer din telefon, så vil jeg sparke dig hårdt i maven, så du vil miste dit ufødte barn, skal en af de tiltalte - en 19-årig mand - ifølge anklageskriftet have sagt til den gravide kvinde.

Formålet med den timelange tilfangetagelse var angiveligt at få penge ud af parret. Nærmere bestemt 15.000 kroner.

Derfor blev mandens søster og mor ringet op og truet til at aflevere pengene.

- Bare giv mig de penge, og ellers ser vi, sagde den 19-årige mand ifølge anklageskriftet til moren og søsteren.

Dernæst blev parret flyttet til en kælder på Skolen Sputnik - cirka ti minutters gang fra Føtex.

Igen blev der ringet op til mandens mor og søster.

- Jeg dræber ikke nogen på grund af det her, okay, men jeg lover dig for, at han kommer til at få mange tæsk. Han vil ikke glemme det, skal den 19-årige have sagt til moren og søsteren, der ligeledes fik et billede af deres forslåede søn og bror tilsendt.

De fem tiltalte ville have pengene udleveret ved et ishus ved Damhussøen i Vanløse. To af de tiltalte blev sendt afsted for at hente pengene.

Men pengene kom ikke, og ved midnatstid blev det unge par så igen flyttet tilbage til taget på Føtex.

Det var i den forbindelse, at den gravide kvinde blev tvunget til at inhalere tre gange på en joint.

Derefter førte kidnapperne parret tilbage til kælderen på Skolen Sputnik. Herfra formåede parret ved 03.30-tiden at stikke af.

Dermed fik de unge ingen penge - udbyttet var alene parrets telefoner.

Ved Retten på Frederiksberg er der frem mod 5. april afsat fem retsdage til sagen.

En af de tiltalte, en 15-årig dreng, er ikke dansk statsborger. Ud over fængsel kræves han udvist af Danmark.

/ritzau/