En midaldrende mand fra Storkøbenhavn vil på fredag stå tiltalt ved byretten i Glostrup for en noget usædvanlig forbrydelse.

Nemlig at indgå ægteskab med en kvinde, selv om han efter politiets opfattelse godt vidste, at bruden allerede var gift med en anden.

Derfor har Københavns Vestegns Politi tiltalt manden for at have overtrådt straffelovens paragraf 208 om bigami.

Den meget sjældent brugte bestemmelse kan i princippet give op til seks års fængsel til den part, der allerede er gift, mens den anden part kan straffes med fængsel i op til et år.

Den danske mand i den aktuelle sag indgik i en sommerdag i 2015 ægteskab med en kvinde fra Filippinerne på rådhuset, selv om han ifølge tiltalen godt vidste, at hun allerede var gift i sit hjemland.

Samtidig er han ifølge anklageskriftet, som B.T. har fået adgang til, også tiltalt for at have afgivet urigtige oplysninger til det offentlige, da parret en måneds tid forud for brylluppet i en digital ægteskabserklæring tilkendegav, at kvinden ikke tidligere havde været gift.

Den filippinske kvinde er ikke tiltalt i den aktuelle sag, der blev anmeldt til politiet helt tilbage i 2017 af en offentlig myndighed. Det er uvist, hvorfor domsmandssagen mod den danske mand har været så længe undervejs.

Kvindens sag »behandles særskilt«, fremgår det af anklageskriftet – formentlig fordi hun nu befinder sig i udlandet og har været svær at få forbindelse med.

»Det er ikke særlig tit, at man ser sager af denne type i Danmark. Jeg kan i hvert fald ikke mindes, hvornår jeg sidst er stødt på en sådan sag ved en dansk domstol,« siger senioranklager Tobias Berg fra Københavns Vestegns Politi, der skal møde som anklager i den aktuelle sag.

I 2009 blev en mand fra Midtjylland idømt 60 dages fængsel for at være gift med to kvinder på én gang.

Manden var i forvejen muslimsk gift med en kvinde fra Tanzania, da han i 2007 igen blev gift med en thailandsk kvinde i Thailand.

Retten mente ikke, at han reelt havde gjort nok for at sikre sig, at han virkelig var blevet skilt fra den afrikanske kvinde.

Det er her ved byretten i Glostrup, at den danske mand er tiltalt for bigami i en usædvanlig straffesag.

2008 blev en 44-årig kvinde fra Nordsjælland idømt tre måneders betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste, da hun blev dømt for bigami og for at have forsøgt at få familiesammenført sin nyeste mand fra Tyrkiet.

Hun havde siden 2001 været gift med en dansk mand, men i 2005 indgik hun i Tyrkiet ægteskab med en anden mand for at hjælpe en tyrkisk familie med at få ham til Danmark.

Og i 2000 blev en 62-årig kvinde fra Vestsjælland dømt for bigami. Da hun giftede sig for tredje gang, mente hun efter et års separation fra ægtemand nummer to, at hun var blevet skilt.

Men da hun ikke havde en legal skilsmissebevilling og undlod at nævne sin anden ægtemand på ægteskabserklæringen til sit tredje bryllup, blev hun idømt 40 dages betinget hæfte for bigami.