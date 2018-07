Det kommer til at handle om grov vold, afpresning og betragtelige dummebøder, når 14 personer med tilknytning til banden LTF skal for retten til oktober.

Den 27. juni sidste år blev to personer, heriblandt en 17-årig dreng, tildelt adskillige slag og spark på en p-plads i Køge af tre mænd, der angiveligt har tråde til banden LTF. Efterfølgende fik de forurettede beskeden, at de hver skyldte 100.000 kroner, som de tiltalte selv ville skaffe ved hjælp af de to forurettedes NemID.

Årsagen til dummebøden var ifølge anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i, at de to havde meldt sig ud af LTF.

Og sådan lyder flere af anklagerne mod de 14 personer, der i øjeblikket er tiltalt ved Retten i Roskilde for en lang række overtrædelser af straffeloven, heriblandt grov vold, afpresning, narkotikaforbrydelse og våbenbesiddelse.

Af anklageskriftet fremgår det nemlig, at flere af de 14 personer i løbet af sommeren sidste år uddelte dummebøder for flere hundredtusinde kroner, og at de truede personer til at udlevere NemID og andre personlige oplysninger, så de kunne oprette lån i de forurettedes navne.

Det skete ifølge anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi også 4. juli, hvor fire af de tiltalte passede en mand op med ordene »vi er LTF,« hvorefter de kørte ham til Ringsted og med en pistollignende genstand truede med at smadre hans knæskaller, hvis ikke han betalte en dummebøde på 100.000 kroner.

På den måde lykkedes det ifølge anklagemyndigheden de fire tiltalte at true ham til at udlevere sine personlige oplysninger, hvorefter de optog et lån på 140.000 kroner.

Samme fremgangsmåde blev angiveligt benyttet få dage forinden, da tre af de tiltalte oprettede et lån på 90.000 kroner hos Ikano Bank i en anden persons navn, efter de havde truet ham til at udlevere NemID og andre personlige oplysninger. Samtidig registrerede de angiveligt en Mercedes-Benz Sprinter i den forurettedes navn.

»I skal gøre noget for os«

Af anklageskriftet fremgår det videre, at flere af de tiltalte efter forudgående aftale eller fælles forståelse 3. juli beordrede to mænd til at møde op et sted i Køge, hvorefter de blev truet til at sætte sig ind i en bil, hvor de fik beskeden:

»Jeg vil smadre dig med et bat, der ligger i bagagerummet, medmindre I finder på at gøre noget for os.«

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de tiltalte havde til hensigt at få de to personer til at begå indbrud, sælge narkotika og skaffe navne på personer, som de tiltalte eller andre med tilknytning til LTF kunne true til at udlevere NemID, så de kunne optage lån.

Seks af de i alt 18 forhold, der udgør anklageskriftet, drejer sig om rå vold, legemsangreb og afpresning. Hertil er der en række forhold, der drejer sig salg af narkotika og våbenbesiddelse, fordi flere af de tiltalte som led i bandekrigen var i besiddelse af adskillige våben, heriblandt en AK47-automatriffel.

De 14 tiltalte sidder alle varetægtsfængslet, og sagen mod dem forventes at starte i oktober og vil strække sig over 45 retsdage.