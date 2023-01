Lyt til artiklen

Ukendte hjælpere i Københavns Lufthavn i Kastrup har ifølge politiet i to omgange hjulpet en narkohaj med at smugle en kæmpe mængde kokain ind i Danmark.

De ukendte medgerningsmand har ifølge tiltalen i en kommende retssag hjulpet den 41-årige bagmand med at få enorme 235 kilo kokain uhindret uden om toldkontrollen og videre til et sted i Københavnsområdet.

De 235 kilo kokain vil i det kriminelle miljø repræsentere en værdi på godt 70 millioner kroner – endda før kokainen bliver delt op i mindre portioner og solgt til brugerne til en betydelig højere pris.

Ifølge anklageskriftet mod den 41-årige bagmand, som B.T. har fået indblik i, fandt indsmuglingerne via Københavns Lufthavn sted henholdsvis 11. januar 2020 omkring klokken 07 og 29. februar 2020 også ved 07-tiden.

Sagen er en udløber af den såkaldte Operation Sixpence – en af danmarkshistoriens største narkokomplekser. Sagerne har vist sig at have tråde til både bande- og rockermiljøet, ligesom også en række tidligere narkodømte igen er kommet grundigt i politiets søgelys.

I Sixpence-sagerne er foreløbig omkring 30 personer blevet sigtet, tiltalt eller dømt for indsmugling, salg og videresalg af op mod 400 kilo kokain og en noget mindre mængde amfetamin og hash.

Det kæmpestore narkokompleks har politiet foreløbig delt op i syv egentlige retssager med bevisførelse og fire tilståelsessager.

Centralt for opklaringen har været de såkaldte EncroChat-telefoner, som organiserede kriminelle indtil sommeren 2020 benyttede i stor stil til at udveksle tekst og fotos.

Det krypterede netværks omkring 60.000 kriminelle brugere over hele verden troede sig længe i komplet sikkerhed for myndighedernes aflytning og overvågning.

Det viste sig dog at blive en kostbar fejl for narkohajer, bandemedlemmer og menneskehandlere på alle kontinenter. For i marts 2020 lykkedes det med fransk politi i spidsen at infiltrere og dekryptere det lukkede netværk.

Dermed kunne politiet i realtid følge med fra sidelinjen i kommunikationen hos de organiserede kriminelle.

Det har siden ført til tusindvis af tunge retssager i mange lande – heriblandt Danmark.

Arkivfoto. Foto: ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL

I den kommende retssag mod den 41-årige formodede bagmand for lufthavnsindsmuglingen mener politiet ifølge anklageskriftet at kunne bevise, at den første indsmugling blev planlagt og aftalt via krypteret kommunikation flere uger før, at de første 110 kilo kokain ankom til lufthavnen i Kastrup fra Den Dominikanske Republik.

Den caribiske stat var efter politiets opfattelse også afsenderland for de efterfølgende 125 kilo kokain halvanden måned senere.

B.T. har spurgt sagens anklager, Jelena Vestergaard Hansen fra politiets National enhed for Særlig Kriminalitet, om det er blevet opklaret, hvordan indsmuglingen i lufthavnen i Kastrup rent faktisk foregik, eller om andre personer er blevet sigtet i den forbindelse.

»Det ønsker jeg ikke at svare på, før sagen er kommet for retten,« lyder svaret fra anklageren.

Når den 41-årige formodede bagmand i slutningen af februar vil stå tiltalt ved en domsmandsret i Københavns Byret, vil anklageren ud over fængselsstraf nedlægge påstand om konfiskation af et dyrt armbåndsur af mærket Rolex Oyster Pebertual Datejust.

Desuden ønsker anklageren, at der hos den 41-årige bliver konfiskeret 0,24551366 bitcoin til en værdi af cirka 36.000 kroner.