En mandlig ansat på et hospital i hovedstaden er blevet tiltalt for at have 'skaffet sig samleje' med en patient, der lå på stedets akutmodtagelse.

Det fremgår af et anklageskrift, som BT har fået aktindsigt i.

Ifølge anklageskriftet skulle den tiltalte have skaffet sig 'samleje eller andet seksuelt forhold end samleje' med patienten, der på grund af spiritus og søvn ikke var i stand til at modsætte sig handlingen.

Under overgrebet skulle den tiltalte angiveligt have befølt kvindens vagina og på ballerne, ligesom han ifølge anklageskriftet 'indførte fingre i hendes vagina og anus flere gange, hvorefter han flere gange indførte sin penis i hendes vagina.'

Alt imens lå den kvindelige patient i aflåst sideleje.

Anklager Søren Harbo oplyser til BT, at den tiltalte erkender sig skyldig i blufærdighedskrænkelse over for patienten, men at hans forklaring er blevet afgivet for lukkede døre.

»Sådanne typer voldtægter kan straffes med op til 1 år og to måneders fængsel, men det er klart, at det er anklagemyndighedens opfattelse, at han skal have en hårdere straf, da han har misbrugt sin stilling,« tilføjer han.

Sagen kommer for retten 3. og 4. maj.