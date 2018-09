Anklagemyndigheden kræver fængselsdom til 19-årig kvinde efter dødsulykke på Fynske Motorvej i marts.

Odense. Da en 17-årig pige som passager i en bil mistede livet på Fynske Motorvej ved Aarup i marts, lød de første meldinger fra politiet, at det muligvis skete på grund af dårlig sigtbarhed.

Politiet understregede dog, at årsagen ikke var klarlagt, og siden har sagen taget en ny drejning.

Ifølge anklagemyndigheden ved Fyns Politi var det nemlig høj hastighed og uopmærksomhed, som var skyld i ulykken og den 17-åriges dødsfald. Derfor skal sagen behandles ved Retten i Odense på mandag.

Anklagemyndigheden mener, at bilens fører - en 19-årig kvinde - kørte med op mod 180 kilometer i timen, mens hun i sin højre hånd holdt en trådløs højttaler, som spillede musik.

Tidligere samme dag var der i det vestgående spor sket en ulykke. En lastbil var væltet på grund af et eksploderet dæk. To andre biler var også indblandet. Ingen kom i den forbindelse alvorligt til skade.

Halvanden time efter at lastbilen væltede, var der stadig kø på stedet, og det var den, som bilen med fem piger - fire fra Odense og en fra Aalborg - bragede op i.

Den 17-årige pige blev efter ulykken bragt til Odense Universitetshospital, men om aftenen døde hun. Hendes pårørende var til stede, har politiet tidligere oplyst.

Anklagemyndigheden ved Fyns Politi har siden rejst tiltale mod den 19-årige fører af bilen for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Anklagemyndigheden mener, at hastigheden og uopmærksomheden udgør, hvad der i lovsprog kaldes "særlig hensynsløs kørsel", og derfor lyder kravet på en fængselsstraf.

Ud over uagtsomt manddrab er den 19-årige også anklaget for uagtsom legemsbeskadigelse. Ved ulykken kom yderligere to passagerer nemlig alvorligt til skade.

Den ene brækkede hånd hofte og bækken, mens den anden fik brud på en nakkehvirvel, en ryghvirvel og højre lårben.

Forsvarsadvokat Linda Christensen fortæller, at hendes klient nægter sig skyldig.

- Det gælder især, hvad angår de særligt skærpende omstændigheder, men også hvad angår det uagtsomme. Men hun erkender, at det var hende, der kørte bilen, lyder det fra Linda Christensen.

Ud over anklagepunkterne i forbindelsen med ulykken er den 19-årige tiltalt for to andre overtrædelser af færdselsloven. I det ene tilfælde for at have kørt uden sele og i det andet for at lade en person uden kørekort køre bil.

Derudover er hun anklaget for at have tanket for 100 kroner og 63 øre ved Shell på Ørbækvej i Odense uden at betale.

Ifølge Linda Christensen nægter den 19-årige sig også skyldig her - bortset fra forholdet med kørsel uden sikkerhedssele. Det erkender hun.

/ritzau/