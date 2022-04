Ahmad Salem El-Haj sidder på hug på en bakketop i Syrien med en AK-47 i hånden sammen med tre kjortelklædte mænd. Foran dem er der opsat billeder af en række fremtrædende danskere.

Vi er tilbage i 2013. Ahmad Salem El-Haj, der er opvokset i Gellerupparken, er (dengang) 22 år gammel og har forladt sit hjem i det vestlige Aarhus til fordel for et liv i det krigshærgede Syrien.

De hæver deres rifler og affyrer skud. Imens optager de.

Skuddene gennemhuller billederne af Muhammed-tegneren Kurt Westergaard, Naser Khader, Anders Fogh Rasmussen, Ahmed Akkari, Lars Hedegaard Jensen og Morten Storm.

Ahmad El-Haj skød til måls efter bl.a. Kurt Westergaard og Anders Fogh Rasmussen. Foto fra propagandavideo. Foto: framegrab Vis mere Ahmad El-Haj skød til måls efter bl.a. Kurt Westergaard og Anders Fogh Rasmussen. Foto fra propagandavideo. Foto: framegrab

Personer, som de betegner som 'vantro'. Det fremgår af propagandavideoen, som efterfølgende blev delt på internettet, og nu – ni år efter – kommer til at spille en helt central rolle i en historisk retssag mod den nu 31-årige aarhusianske syrienskriger, der som den første danske statsborger i 70 år er tiltalt for landsforræderi.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i. Her kan man læse en lang række detaljer fra den opsigtsvækkende video, hvor de fire mænd også opfordrer andre til at begå terrorhandlinger mod de navngivne danskere:

»Ram de vantro plet. Om det er med vores sværd, om det er med vores Klash, PGC, RPG eller hvad end det er. Vi rammer de vantro tungt,« lyder det blandt andet i videoen, inden de fire kjortelklædte mænd skyder til måls mod de kendte danske mænd.

Udtrykket Klash er angivelig slang for Kalasjnikov, som stormgeværet af typen AK-47 også kaldes. RPG kan være en forkortelse for et raketstyr, mens det er uvist, hvad PGC hentyder til.

Detaljerne vender vi tilbage til.

Ahmad Salem El-Haj er tiltalt for landsforræderi, da anklagemyndigheden mener, at han i en længere periode skal have tilsluttet sig terrororganisationen IS og deltaget i kamphandlinger for IS, der blandt andet kæmpede mod den danske stat.

Tilslutningen til terrororganisationen skal, ifølge anklagemyndigheden, være sket fra 31. december 2015 og frem til december 2017.

Den voldsomme propagandavideo samt flere andre handlinger, han skal have foretaget sig, gør dog, at han også er tiltalt for forhold helt tilbage fra 2013, hvor han kom til Syrien, kun 22 år gammel.

Fakta: Ahmad el-Haj Født i 1991 i Danmark. Dansk-palæstinenser opvokset i Brabrand vest for Aarhus. Har seks søskende. Rejste i 2013 til Syrien. Her fik han en kone, og sammen har de to børn. Blev i 2013 kendt, da han i en video skød til måls efter fotos af Muhammed-tegneren Kurt Westergaard, Naser Khader, Anders Fogh Rasmussen, Ahmed Akkari, Morten Storm og Lars Hedegaard. Blev efter eget udsagn såret under et bombeangreb i 2017. Har siden 2017 siddet fængslet i Tyrkiet, før han 11. november 2019 ankom til Danmark. Her blev han anholdt. Dagen efter blev han sigtet for tre forbrydelser: For at true med terrorhandlinger. For offentligt at tilskynde til forbrydelse. For at opholde sig i al-Raqqa-distriktet i Syrien uden tilladelse i perioden 8. juni 2016 til november 2017. I 2016 blev det gjort strafbart at rejse til området. Nu er han blandt andet tiltalt for landsforræderi, og kan risikere livslang fængsel. Sagen begynder ved Københavns Byret den 23. november 2022 og forventes afsluttet den 9. maj 2023.

Han er blandt andet også tiltalt for at have ladet sig hverve til en terrororganisation, IS, og for at have truet flere udenlandske myndigheder med terror:

»Må Allah destruere dem alle sammen, og må Allah, den lovpriste, den ophøjede, ødelægge de vantro russere, amerikanere, europæere, NATO og alle deres styrker og alle deres allierede. Amen,« lyder det videre i propagandavideoen fra 2013.

Ifølge anklageskriftet skal han desuden have forsøgt at få sin familie til at tilslutte sig terrororganisationen IS i en anden video:

»Om Gud vil, skynd jer til og bak op om muslimernes kalif (den øverste leder i et kalifat, red.) og Islams Stat, og vær blandt dem, som støtter og huser, og vær blandt de troværdige mujahedinere,« skal han have sagt i videoen, som han i 2014 stilede til sin familie i Danmark, der har palæstinensiske rødder.

I videoen lover han dem desuden, at han vil sørge for, at der står et hus bestående af fem værelser klar til dem, hvis de kommer til Syrien.

»(...) inden I ankommer, vil jeg åbne et hus for jer bestående af fem værelser, om Gud vil. Et stort hus. Og med Guds vilje vil der være mad tilgængeligt, I vil få penge, og I skal ikke betale for noget som helst. Hvem betaler for huset? Det gør brødrene. For hvis regning? Det gør muslimernes kalif,« siger han i videoen, fremgår det af anklageskriftet.

Ingen af hans familiemedlemmer endte dog med at tilslutte sig, fremgår det.

Skulle han blive fundet skyldig, risikerer han fængsel på livstid. Selv nægter han sig skyldig.

Ahmad Salem El-Haj i 2013. I dag sidder han i kørestol. Foto fra YouTube-video. Vis mere Ahmad Salem El-Haj i 2013. I dag sidder han i kørestol. Foto fra YouTube-video.

Det skyldes blandt andet, at han allerede er dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Tyrkiet, som han flygtede til efter at være blevet hårdt såret i bombeangreb i Syrien i 2017.

Kort efter, at han sammen med min kone og parrets to børn blev smuglet til Tyrkiet, blev han og hustruen nemlig begge anholdt i den tyrkiske grænseby Kilis og efterfølgende stillet for en dommer. Her blev han idømt flere års fængsel for terrorisme, og det mener hans forsvarsadvokat, Michael Juul Eriksen, også er dækkende for denne sag.

Først i november 2019 blev han udsendt til Danmark, hvor han nu sidder varetægtsfængslet på tredje år.

Sagen begynder 23. november ved Københavns Byret og kommer til at strække sig et halvt år frem til foråret 2023.