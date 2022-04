Igennem næsten et år skulle han have udsat hende for psykisk vold. Krævet altid at vide, hvor hun var og med hvem. Kritiseret hendes påklædning og madlavning. Og holdt hende fast, når hun ikke rettede ind.

Det er i hvert fald, hvad der står beskrevet i anklageskriftet i en sag, der tirsdag skal for retten i Hillerød.

Her er en 46-årig mand tiltalt for psykisk såvel som fysisk vold begået mellem 1. februar 2020 og lige knap et år frem.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det, at han gentagne gange i perioden udsatte sin kæreste for det, der bliver beskrevet som »groft nedværdige, forulempende og krænkende adfærd«.

Adfærd, der med anklagemyndighedens ord var egnet til utilbørligt at styre kæresten.

Blandt andet skulle han undervejs have beskyldt hende for at være ham utro og krævet at få adgang til at læse hendes samtaler med andre.

Han skulle desuden have forlangt, at kæresten havde et sporingsprogram installeret på sin telefon, så han kunne følge hendes færden, når de ikke var sammen. Ligesom han også skulle have insisteret på, at hun altid var hjemme, når han var det.

Den 46-årige mand er også i to punkter i anklageskriftet tiltalt efter straffelovens paragraf 244, der omhandler simpel vold.

Her er et tilfælde fra en januaraften i 2021 beskrevet.

Ifølge anklagemyndigheden skulle manden her have taget halsgreb på kæresten og holdt hende fast for derefter med knytnæve at have slået hende på hagen og munden, så hun flækkede læben.

Det andet forhold, der handler om vold, skulle være begået mod kvindens søn.

Ifølge anklageskriftet skulle den tiltalte gennem perioden fra start 2020 til start 2021 flere gange have taget hårdt fat i drengen og trukket i ham. Og ved et enkelt tilfælde skulle manden have slået drengen i maven.

B.T. vil tirsdag være til stede i Retten i Hillerød for at dække sagen.