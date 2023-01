Lyt til artiklen

Udstyret med en økse og et haglgevær gik en 40-årig mand en januaraften sidste år i Føtex Food på Amagerbrogade, snuppede tre pakker kød og forlod butikken igen – uden at betale.

Ikke længe efter blev flere mænd skudt. Heriblandt en helt tilfældig genbo til butikken.

Det er i hvert fald politiets udlægning af sagen, der tirsdag bliver indledt ved Københavns Byret med nævninge.

Da den 40-åriges forsvarer ikke ønsker at udtale sig forud for retssagen, er det uvist, hvordan den tiltalte stiller sig til anklageskriftets i alt 10 forhold.

Sikkert er det dog, at den 40-årige nægtede sig skyldig, da han dagen efter skyderiet, der fandt sted 30. januar klokken omkring klokken 21.50, blev fremstillet i grundlovsforhør. Mere havde han dog ikke at sige i retten den dag.

Selvsamme dag talte B.T. med den tilfældige genbo, som var blev ramt, da et tilsyneladende banalt tyveri udviklede sig til et blodigt røveriforsøg.

»Mit hoved var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt,« konstaterede Preben Schmidt således.

Aftenen forinden havde han nysgerrigt stillet sig i vinduet med udsyn til Føtex. Der var tumult på gaden, og hans hustru mente at have hørt et skud.

I første omgang troede Preben Schmidt, at det var 'to fulderikker', der var endt i slåskamp. Men så lød endnu et skud. Og han blev ramt i hovedet. På hagen.

Det blødte. Men ikke voldsomt. Og mærket på hans hage var da også beskedent. Formentlig, fordi det hagl, der havde ramt ham, først havde været forbi en vindueskarm, der havde taget farten af det.

Preben Schmidt havde overskud til at tage en selfie af sit skudsår.

Den anden mand, der den aften blev ramt af skud, var en butiksdetektiv.

I anklageskriftet lyder det, at butiksdetektiven havde taget fat i den tiltalte foran Føtex, efter sidstnævnte havde forladt butikken med sine tyvekoster.

Her skulle den 40-årige først have skubbet den ansatte og dernæst have hevet haglgeværet frem.

Butiksdetektiven blev skudt i benet, da han forsøgte at fravriste den 40-årige geværet, lyder det i anklageskriftet, der også beskriver, at butiksdetektiven blev slået i ansigtet.

Undervejs blev den 40-årige i øvrigt selv ramt af skud, fortalte politiet dengang.

Foto: Mikkel Johansen/Byrd

På baggrund af de skuddene er den 40-årige tiltalt for røveriforsøg, grov vold, overtrædelse af våbenloven og for 'af grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis at have forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed'.

Derudover er han tiltalt for på samme tidspunkt at have været i besiddelse af en økse.

Anklageskriftets resterende forhold handler blandt andet om tyveri af en fiskefilet og en kylling fra Kvickly til en samlet værdi af 55 kroner, hærværk for knap 70.000 kroner og besiddelse af amfetamin.

Sagen er som nævnt rejst med tilstedeværelse af nævninge. Det betyder, at anklagemyndigheden går efter minimum fire års fængsel.

Indtil videre har den 40-årige siddet varetægtsfængslet siden 31. januar.