En 30-årig mand blev dræbt og fire såret, da to mænd gik til angreb på Christiania i fjor. Nu er fem tiltalt.

En 30-årig mand blev dræbt og fire andre såret af skud, da to gerningsmænd affyrede 23 skud ved bygningen Stjerneskibet på Christiania i august i fjor. Nu løfter anklagemyndigheden lidt af sløret i sagen.

Torsdag er anklageskriftet i sagen mod fem formodede bandemedlemmer blevet offentliggjort. Og det indeholder en detaljeret gennemgang af, hvad der skete både før, under og efter skyderiet.

Allerede i dagene efter drabet var Københavns Politi ude at fortælle, at gerningsmændene flygtede på elcykler af mærket Mate. Og af anklageskriftet fremgår det, at den flugt til dels gik galt.

For under flugten væltede en af gerningsmændene - ifølge anklagemyndigheden var der tale om en 28-årig mand - på sin cykel. Det skete på voldanlægget ved Christianshavn, og de to valgte at efterlade cyklerne, som altså senere kom i politiets besiddelse.

Den 28-årige er i øvrigt som den eneste af de fem tiltalte ikke i politiets varetægt, men er efterlyst internationalt.

Cyklerne fik dermed ikke samme behandling som de øvrige effekter fra skyderiet. Beklædningsgenstande og skydevåben blev nemlig overdraget til en kumpan, som smed hele molevitten i en skraldespande, overhældte det med brandbar væske og tændte det, fremgår det af anklageskriftet.

Den formodede kumpan - en 18-årig mand - blev anholdt tæt på afbrændingsstedet cirka 25 minutter efter skyderiet.

Anklageskriftet beskriver et forløb, som fremstår nøje planlagt. For ikke alene stod en kumpan klar til at skaffe tøj og skydevåben af vejen og sætte ild på.

En anden medsammensvoren holdt klar i en Ford Mondeo til at køre de to gerningsmænd til Sjølundvej i Avedøre, hvor Mondeoen blev efterladt, lyder det i anklagemyndighedens beskrivelse.

Derudover var en femte mand klar til i en Mercedes at samle den 18-årige, som skulle brænde tøj og våben af på volden. Det mislykkedes dog, da manden var blevet anholdt.

Anklageskriftet beskriver desuden, hvordan de fem efter anklagemyndighedens opfattelse i flere uger planlagde og forberedte angrebet.

Blandt andet blev flugt-Mondeoen efter aftale indkøbt af en sjette mand, som dagen før drabet gav nøglerne til en af de tiltalte, lyder anklagemyndighedens påstand. Den sjette mand er ikke tiltalt i selve drabssagen - hans sag behandles særskilt.

Den tiltalte, som fik Mondeo-nøglerne sørgede ifølge sagens anklageskrift desuden for i Slik Kiosken i Albertslund at købe en taletidskort-startpakke til en mobiltelefon, som angiveligt blev brugt i planlægningen.

En anden tiltalt købte ifølge anklageskriftet også en startpakke. Det skete i slikbutikken Fætter Guf på Nørrebrogade i København.

Aftenen og natten før drabet blev der på Blågårds Plads på Nørrebro i København ifølge anklagemyndigheden holdt et møde mellem de tiltalte og medlemmer af banden Loyal To Familia for at koordinere de sidste detaljer forud for angrebet.

På selve drabsdagen blev diverse køretøjer placeret strategisk, og flugten blev planlagt. Den grønne og den sorte elcykel blev overdraget til de to mænd, som skulle udføre angrebet.

Det skete i Jenagade på Amager, og her fik mændene også udleveret beklædning og tre pistoler.

De to var ankommet i en taxa, som havde samlet dem op på to forskellige adresser i Avedøre. Og efter at have gjort sig klar satte de kursen mod Christiania. Her modtog de angiveligt en klarmelding. Det skete klokken 19.20. Fem minutter senere blev angrebet udført.

Står det til anklagemyndigheden, skal de tiltalte dømmes efter den såkaldte bandeparagraf. I drabssager udløser det normalt fængsel på livstid. De tiltalte i sagen nægter sig alle skyldige.

Det vides endnu ikke, hvornår sagen bliver behandlet ved retten.

/ritzau/