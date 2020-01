En lille pige født i marts 2019 nåede dårligt at komme til verden, før hendes forældre frarøvede hende livet.

Med slag, rusken og klem endte det unge par deres spæde datters liv, før det overhovedet rigtig var begyndt.

Det er i hvert fald det, politiet mener at kunne bevise, når sagen fredag indledes ved Retten i Glostrup.

I anklageskriftet lyder det således, at at parret i forening eller efter forudgående aftale dræbte deres nyfødte datter.

Begge parter - en 24-årig kvinde og en 34-årig mand - nægter sig skyldige forud for retssagen.

Anklager Morten Frederiksen mener dog at kunne bevise, at forældrenes allerede på barnets fødselsdag begyndte at udsætte hende for den mishandling, der skulle blive hendes død.

Mishandlingen skulle ifølge anklageskriftet være stået på fra 4. marts til 13. april og være udført på henholdsvis Herlev Hospital og Rigshospitalet.

I alt fik den lille pige 31 brud på ribbenene og et kraniebrud, der medførte sammenklapning af lungerne, iltmangel samt svære hjerneskader, lyder det i anklageskriftet. Den 25. april blev hun erklæret død efter at have ligget i respirator.

Omtrent en måned senere blev forældrene anholdt og sigtet for vold med døden til følge. Senere er mistanken dog blevet hævet til drab, fordi politiet mener, at parret har haft forsæt - altså at de accepterede det faktum, at handlingerne kunne koste babyen livet.

Både kvinden og manden har sidddet varetægtsfængslet siden maj, og sagen er undervejs blevet behandlet for lukkede døre.

Der er afsat seks dage til retssagen, som bliver behandlet ved et nævningeting. B.T. vil løbende dække sagen, hvor der falder dom den 21. januar.

Bliver parret kendt skyldigt, risikerer den 24-årige kvinde at blive udvist af Danmark, lyder det i anklageskriftet.