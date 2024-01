To mænd skyder flere gange mod en restaurant. Det på trods af, at restauranten var fyldt med personale og gæster, der risikerede at blive ramt af skuddene.

Formålet var at skyde og dræbe en mand, der arbejdede på restauranten.

Det er, hvad anklagemyndigheden mener fandt sted ved restaurant Panino i Nykøbing Falster tilbage i januar sidste år.

Derfor er to mænd nu tiltalt for drabsforsøg og skal i retten i Nykøbing Falster i en retssag, der begynder 23. januar.

Manden, der ifølge anklagemyndigheden affyrede skudene, nægter sig skyldig. Det oplyser hans forsvarer Susanne Graffmann til B.T.

David Francis Lublin, der er forsvarsadvokat for den anden mand, der lige ledes er tiltalt for drabsforsøg, ønsker ikke at oplyse hvordan han forholder sig til tiltalen, oplyser han til B.T.

Inden skudepisoden befandt de to mænd sig ifølge anklageskriftet sammen på en anden restaurant i byen. Herefter bevægede mændene sig rundt i byen, bevæbnede med den pistol de senere brugte til at skyde mod restauranten.

Ifølge tiltalen fulgtes de to mænd til restauranten, hvor de i fællesskab undersøgte om deres potentielle offer var til stede. Herefter affyrede den ene mand to skud mod restauranten. Begge skud ramte en vinduesrude i restauranten.

Så løb manden rundt om hjørnet, hvor hans medtiltalte ventede på ham. Derfra kørte de to væk fra stedet i bil.

Det vakte stor opsigt, da der sidste år blev affyret skud mod Restaurant Panino. I den forbindelse udtalte ejeren af restauranten sig til Folketidende.

»Jeg er helt i chok. Der var gæster i restauranten. Jeg var ikke på stedet, men det fortæller mine medarbejdere,« sagde Samet Bajrami dengang til avisen.

Udover drabsforsøg er de to mænd tiltalt for 'forsætlig fareforvoldelse på offentligt tilgængeligt sted', som det lyder i anklageskriftet.

Anklagemyndigheden mener, at de to mænd ved at skyde på restauranten har 'forvoldt nærliggende fare for liv eller førlighed for kunder og de øvrige ansatte, der befandt sig i restauranten.'

Retssagen mod de to mænd begynder 23. januar – et år og én dag efter skudepisoden. Der er afsat fire retsdage til sagen, der forventes afsluttet 23. februar.