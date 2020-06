En helt banal handel om levering af et læs brænde udviklede sig i december 2018 katastrofalt, da en i dag 44-årig mand, som er far til seks børn, gjorde sig selv til dobbeltmorder på en ejendom på Helnæs ved Assens.

Mandens 74-årige udlejer Hannelore Elisabeth Bess og den 37-årige familiefar, tømrermester og brændesælger Benjamin Bonde Nielsen blev begge bestialsk dræbt med adskillige knivstik, da den psykisk ustabile mand gik amok.

Årsagen var, at han mente, det leverede brænde var alt for vådt til, at man kunne fyre med det, forklarede han selv i grundlovsforhøret.

Onsdag skal sagen mod den dobbelt drabstiltalte 44-årige mand behandles ved Retten i Odense.

Samme sted som han dagen efter de brutale dødelige knivoverfald blev fremstillet foran en dommer.

»Benjamin kom med et læs brænde som aftalt. Men det var helt vådt og fyldt med saft. Det ville risikere at sætte ild i hele ejendommen, hvis vi fyrede med det,« forklarede han i grundlovsforhøret som begrundelse for, hvorfor han i en blodrus midt på eftermiddagen 2. søndag i advent stak kniven i den 37-årige mand ikke færre end 24 gange.

Og umiddelbart efter også dræbte sin egen udlejer, 74-årige Hannelore Elisabeth Bess, som han ellers var så glad for at bo hos, og som han normalt hjalp med forefaldende arbejde, når der var behov for det.

Den tiltalte har i de 18 måneder, der er gået siden grundlovsforhøret, siddet varetægtsfængslet i surrogat på Retspsykiatrisk Afdeling i Middelfart.

Årsagen til, at det har taget så lang tid, er, at mentalerklæringen på den tiltalte ikke er blevet færdig før nu.

Anklagemyndigheden går efter at få den 44-årige mand dømt til anbringelse på ubestemt tid.

Specialanklager ved Fyns Politi Klaus Lauritsen oplyser til B.T., at der vil blive ført fire vidner i retssagen, der vil køre som en domsmandssag, da den tiltalte har frasagt sig nævninge.

Det har ikke været muligt på forhånd at få oplyst fra forsvarer Jan Holménn Olesen, om hans klient erkender forholdene, som de er beskrevet i anklageskriftet.