Retten i Lyngby tager mandag hul på en sag mod tre unge mænd, der er tiltalt for gruppevoldtægt af en ung pige.

Hændelsen fandt ifølge anklagemyndigheden sted 28. marts i år på et kollegieværelse i Nordsjælland.

Her skulle de tre unge mænd, der alle er under 20 år, hver især have både voldtaget og tiltvunget sig andet seksuelt forhold end samleje med den jævnaldrende pige, som ifølge anklagemyndigheden var ude af stand til at modsætte sig.

De nægter sig alle skyldige i voldtægt.

Det hele skete angiveligt om natten i tidsrummet mellem klokken 02 og 05 om morgenen.

Anklagemyndigheden er af den overbevisning, at to af de unge mænd voldtog kvinden på skift, inden den tredje til sidst også voldtog hende.

Det skulle være foregået, selv om pigen både sagde 'av', 'hold op' og 'stop', ligesom hun også både skreg og hulkede undervejs, når hun ikke sov.

Senere på morgenen, mellem klokken 05 og 11, skulle den ene af de tre tiltalte ifølge anklagemyndigheden have voldtaget kvinden igen på en anden adresse.

Alle tre mænd er etnisk danske.

Hertil skulle en af de tre mænd, der alle er beskyttet af navneforbud, have optaget tre film af hændelsen på sin mobiltelefon. En video, som han efterfølgende delte i en snapchatgruppe med otte medlemmer.

De tre unge mænd nægter sig skyldig i voldtægt, mens der er delvise erkendelser i de resterende forhold, der går på optagelse af video, videredeling af videoen samt at have gemt den på en telefon.