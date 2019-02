En ældre direktør i en mindre dansk virksomhed på Sjælland er tiltalt for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse begået mod mindreårige børn.

Over en periode på fire år skulle en mand fra Sjælland, der er direktør i en mindre virksomhed, have krænket blufærdigheden hos fire forskellige piger.

Det mener anklagemyndigheden, der nu har valgt at rejse tiltale mod manden for i alt fire forskellige forhold, der omhandler blufærdighedskrænkelse og andet seksuelt forhold end samleje med barn under 12 år.

Af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det, at manden blandt andet skulle have befølt pigerne, der alle var under 12 år på gerningstidspunktet, på brysterne og kønsdelene adskillige gange.

Hertil skulle manden ifølge tiltalen også have fået en af pigerne til at beføle sit lem uden på tøjet, ligesom han tilsyneladende også skulle have stimuleret pigen direkte ved skedeindgangen i op til fire minutter og i et enkelt tilfælde forsøgte at stikke sin finger op i skeden på pigen.

Sidstnævnte mislykkedes imidlertid, da mormoderen, der sad og sov i en stol ved siden af, vågnede op.

Relationen mellem manden og pigernes kendes ikke, men ifølge anklageskriftet foregik flere af overgrebene på den samme adresse på Sjælland.

Sagen mod manden, der er beskyttet af navneforbud, behandles som en domsmandssag, og anklagemyndigheden kræver derfor manden straffet med fængsel.

Samtidig kræver anklagemyndigheden, at manden fremover ikke må have børn under 18 år på besøg i sin bolig uden politiet tilladelse, ligesom han heller ikke selv må opholde sig hos personer, hvor der befinder sig børn under 18 år uden tilladelse fra myndighederne.