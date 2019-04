Ved hjælp af sløvende medicin lykkedes det en dansk læge at voldtage to kvinder, mens han filmede det.

Det vil være anklagemyndighedens påstand, når Københavns Byret mandag indleder sagen mod den 31-årige læge.

Af anklageskriftet fremgår det, at den 31-årige læge i slutningen af marts sidste år bedøvede en kvinde med medikamentet halcion, hvorefter han voldtog hende 'mindst' tre gange i løbet af 11 timer både vaginalt og analt.

Efter anklagemyndighedens opfattelse var kvinden så påvirket af sovemedicinen, at hun ikke var i stand til hverken at forsvare eller modsætte sig handlingen.

En måned senere, i slutningen af april, var den gal igen.

Her skulle lægen ifølge anklagemyndigheden have puttet sløvende medicin i en anden kvindes vand uden hendes viden, hvorefter han udnyttede situationen til, ligesom med kvinden en måned forinden, at voldtage hende både vaginalt og analt.

Hertil skulle manden i begge tilfælde have krænket de to kvinders blufærdighed, ved at han med skjult kamera filmede begge hændelser samt tog billeder af det, uden nogen af de to kvinder havde givet samtykke til det.

Det hele foregik i mandens hjem.

Erkendte sig skyldig, men ombestemte sig

Da den 31-årige læge blev fremstillet i grundlovsforhør i maj måned sidste år, erkendte han sig skyldig i voldtægterne og forklarede, at han forud for den første voldtægt havde mødtes med offeret på en cafe i det indre København.

Herefter var de taget til hans lejlighed for at hente et kamera og tage nogle billeder. Da de senere vendte tilbage til lejligheden, var det meningen, at de skulle spise sammen.

»Vi drak noget alkohol - nogle cocktails. Det var min opfattelse at vi skulle have sex.«

Den anden kvinde mødte han, da hun sad på en trappe. Hun var påvirket, og han inviterede hende op i sin lejlighed.

Siden har han trukket den forklaring tilbage, og han nægter sig således skyldig i sagens forhold 1 og 2, der omhandler de to voldtægter, oplyser anklager Søren Harbo til B.T.

Men det er imidlertid kun et lille udpluk af sagens forhold. I alt er lægen nemlig tiltalt for 15 forhold.

Filmede flere kvinder

Af anklageskriftet fremgår det videre, at manden over en periode på flere måneder filmede yderligere fire kvinder, mens han havde sex med dem.

Alle filmene blev optaget ved hjælp af det skjulte kamera, som manden havde sat op i sin lejlighed, ligesom det ifølge politiet også foregik uden nogen af kvindernes samtykke.

Da sagen mod den 31-årige er rejst som en nævningesag, betyder det også, at anklager Søren Harbo vil kræve fire års fængsel eller mere til den 31-årige.

»Men han har så fravalgt en nævningesagsbehandling, så sagen i stedet skal behandles ved anvendelse af domsmænd. Men vores strafpåstand er fire år eller mere, hvad det mere præcist vil være, kommer jeg ind på under min procedure,« lyder det fra Søren Harbo.

Sagen begynder mandag ved Københavns Byret, og der er afsat otte dage.

Der forventes at falde dom 8. juni.