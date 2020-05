En mand fra Nordsjælland havde opskriften og remedierne klar til at fremstille en fjernbetjent bombe, men så slog politiet til.

Det vil være anklagemyndighedens påstand, når Retten i Hillerød tager hul på domsmandssagen mod den tiltalte unge mand tirsdag. Han nægter sig skyldig.

Af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det, at manden skulle have forsøgt under særligt skærpende omstændighed at fremstille den fjernbetjente bombe ved blandt andet at skaffe sig materialer i form af elektroniske komponenter, herunder en garageportåbner, fjernbetjening, glødetråd og ledninger samt krudt.

Derudover foretog han bomberelaterede søgninger på nettet og samlede desuden et funktionsdygtigt fjerbetjent elektronisk kredsløb.

Ifølge politiet ville anordningen kunne udgøre en hjemmelavet fjernbetjent bombe, når den blev sat sammen med eksplosivt stof. Det vides imidlertid ikke, hvad der var målet for bomben, eller om han havde til hensigt at ramme specifikke personer.

Derudover skulle manden også have forsøgt at lave sig et hjemmelavet våben og skaffede i den forbindelse både metalrør, krudt og hagl.

Begge forsøg mislykkedes imidlertid, fordi politiet blev tilkaldt og ransagede hans adresse.

Manden er beskyttet af navneforbud, men ifølge B.T.s oplysninger har han haft en fremtræden rolle i det højrenationalistiske miljø i Danmark og har i den forbindelse tilkendegivet sine nationalistiske holdninger på flere forskellige hjemmesider.

Netop hans rolle i det miljø, vil ifølge B.T.s oplysninger også indgå i sagen, når den begynder 12. marts.

Hertil er han tiltalt for en række mindre forhold blandt andet i forbindelse med våbenbekendtgørelsen, fordi manden angiveligt har været i besiddelse af et sværd, tre strømpistoler samt en lanse.

Der er afsat tre dage til sagen.

Opdateres...