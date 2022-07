Lyt til artiklen

»Jeg lever, ånder og dør for mine børn. Jeg dræber dig gerne,« skrev en i dag 53-årig mand i en mail til sin ekshustru i sommeren 2020.

Året efter gjorde han ifølge politiet alvor af truslen.

For øjnene af deres fælles børn, der dengang var seks og otte år, skal han i september sidste år have trukket sit skydevåben og skudt hende på klos hold.

Den 41-årige kvinde stod ikke til at redde. Godt en halv time efter skudepisoden i Aalborg drog hun sit sidste åndedrag.

Omtrent samtidig blev den nordjyske mand anholdt og sigtet for drabet, som han dagen efter erkendte under et grundlovsforhør.

Drabet er dog langtfra den eneste forbrydelse mod ekshustruen, som Nordjyllands Politi nu har tiltalt ham for.

I det 15 sider lange anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, fylder drabstiltalen kun otte linjer. Drabet er kun ét ud af de i alt 40 forhold, som et nævningeting skal tage stilling til, når sagen engang kommer for retten – formentlig næste år.

Anklageskriftet beskriver således også et hav af trusler og brud på et tilhold, som angivelig ledte frem til den fatale septemberdag sidste år.

Politiet var i kølvandet på skuddrabet massivt til stede i det aalborgensiske nabolig. Vis mere Politiet var i kølvandet på skuddrabet massivt til stede i det aalborgensiske nabolig.

Igen og igen skulle han fra marts 2019 og frem til maj to år senere have brudt det tilhold, han havde mod at opsøge sin tidligere hustru.

I tilholdet, som blev en realitet kort før julen 2018, lød det, at han ikke måtte opsøge hende, medmindre det var relevant i forhold til samvær med deres fælles børn.

Alligevel modtog hun i årenes løb et utal af beskeder og henvendelser, fremgår det af anklageskriftet.

»(...) Du er ikke en prinsesse, men mere en l****,« skrev han eksempelvis i en sms i slutningen af april 2019.

Mange af henvendelserne drejer sig om eksparrets fælles børn, som de – at læse ud fra beskederne – ikke kunne enes om.

»Du kender mig, og du ved, hvad jeg kan. Jeg kan gøre dig så meget ondt, hvis jeg vil. Men det ønsker jeg ikke. Selvom du har solgt mig så billigt for at få andre til at elske dig. Jeg vil bare have, at vi enes om børnene,« lyder det i en af de mange beskeder, som anklagemyndigheden i det nordjyske altså vurderer, er brud på tilholdet.

I alt overtrådte han ifølge anklageskriftet tilholdet 33 gange.

Samtidig anser politiet det samlede antal beskeder sendt i sommerhalvåret 2019 som en overtrædelse af straffelovens paragraf 243, som omhandler psykisk vold.

I anklageskriftet lyder det, at den nu 53-årige igennem perioden udsatte ekskonen for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd.

En adfærd, der var egnet til at kontrollere hendes og børnenes liv.

Andre beskeder er vurderet til at være mere voldsomme. Truende. Eksempelvis sendte han i april 2020 en mail, hvori det lød:

»Jeg sætter livet på spil nu. Enten tager du mit liv, eller jeg tager dit. Jeg gør det med glæde. Mit liv er intet værd uden mine børn, som du vil tage fra mig.«

Blomster, lys og beskeder lagt til ære for den dræbte. Foto: Sebastian Døssing Vis mere Blomster, lys og beskeder lagt til ære for den dræbte. Foto: Sebastian Døssing

17. september 2021 frarøvede han ifølge anklageskriftet sine børn deres mor.

Foran opgangen i Skelagergården trak han omkring klokken 18.20 ifølge anklageskriftet sit nimillimeter skydevåben og skød sin ekshustru i hovedet.

Mens deres fælles børn så på.

Den 41-årige kvinde blev hurtigt hastet til behandling på hospitalet, men skaderne i hendes hjerne var for omfattende.

Klokken 18.55 blev hun erklæret død.