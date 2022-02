Det begyndte som en banal sag om våbenbesiddelse, da en ung mand i januar sidste år blev visiteret. Nu kan det koste ham og hans bror årelange straffe bag tremmer.

Da den 24-årig mand sammen med sin to år yngre bror anskaffede sig en skarpladt revolver, som han bar i sin venstre inderlomme, var det nemlig som led i en væbnet og voldelig konflikt mellem to bander i det vestlige Aarhus.

Det mener anklagemyndigheden i hvert fald, der på baggrund af våbenfundet har rejst tiltale mod de to brødre efter den såkaldte bandeparagraf, som gør, at straffen vil kunne forhøjes med indtil det dobbelte.

Det fremgår af anklageskriftet i nævningesagen mod brødrene, som B.T. har fået aktindsigt i. Sagen begynder ved Retten i Aarhus på fredag.

Senioranklager Jakob Beyer kalder sagen »meget alvorlig« og fortæller, at den netop derfor også er berammet som en nævningesag. Nævningesager er sager, hvor anklageren kræver mindst fire års fængsel.

»Det er selvfølgelig rigtig alvorligt, hvis det er sådan, at anklagemyndigheden får ført bevis for, at man har været i besiddelse af det her våben, plus at det er som led i den bandekonflikt,« siger han til B.T.

Desuden fandt politiet også et knojern og en kniv med en klinge på over 12 centimeter på den 24-åriges bopæl i forbindelse med fundet af revolveren, fremgår det af anklageskriftet.

Brødrene skal ifølge anklagemyndigheden begge have været medlem af eller tilknyttet Trillegårdsgruppen, der er en kendt gruppering i det vestlige Aarhus.

Revolveren af mærket Colt blev fundet på den 24-årige mand 19. januar sidste år, men to måneder senere blev hans 22-årige lillebror ligeledes anholdt for våbenbesiddelse.

Det skyldes, at politiet mener, at våbnet er anskaffet i forening og efter fælles planlægning, aftale og forståelses mellem de to brødre.

Siden da har de begge siddet varetægtsfængslet. Den 22-årige nægter sig skyldig, mens den 24-årige erkender, at han har været i besiddelse af våbnet. Han bestrider dog, at det er sket som led i en bandekonflikt. Det oplyser hans forsvarsadvokat til B.T.

Skulle det ske, at lillebroren bliver frikendt for at have været i besiddelse af våbnet, så er det dog alligevel ikke sikkert, at han kan forlade retten som en fri mand.

Foruden våbenbesiddelse er han nemlig også tiltalt for, sammen med flere medgerningsmænd, blandt andet at have solgt 4,6 kilo hash til en værdi af 340.600 kroner samt næsten et kilo kokain i Aarhus. Det skal være sket i en periode på et halvt år op til hans anholdelse i marts 2021.

Stofferne er dog aldrig fundet, fortæller Jakob Beyer. Netop derfor kommer sagen i høj grad til at handle om bevisførsel.

»Det bliver en indiciesag, som skal bygges op på, at man kigger en masse beviser igennem og på baggrund af det vurderer, om anklagemyndighedens teste er rigtig eller forkert,« fortæller han.

Foruden en fængselsstraf har anklagemyndigheden nedlagt påstand om udvisning af begge mænd, samt at de idømmes et opholdsforbud i Aarhus Kommune i en periode.

Det er ikke første gang, at man hører om konflikter mellem Brabrandgruppen og Trillegårdsgruppen.

I september og oktober 2020 måtte Østjyllands Politi flere gange oprette visitationszoner og skærpede strafzoner i det vestlige Aarhus på grund af uro og en ulmende konflikt mellem de to grupperinger.

Politiinspektør Brian Voss fortæller, at det skyldes, at konflikterne mellem Brabrandgruppen og Trillegårdsgruppen løbende opstår.

»Det er et meget dynamisk billede, vi ser. Især ude i Aarhus Vest. Nogle af konflikterne er kortvarige, mens andre er på den længere bane. Derfor laver vi hele tiden sådan en systematisk politimæssig indsamling af, hvad der rør sig i områderne,« siger han til B.T.

Kan du sige noget om, hvad de hidtidige konflikter har bundet i?

»Det er meget forskelligt, hvad der er årsag til konflikterne. Det kan være alt fra kriminalitet til personlig vendetta og andet der skal hævnes. Nogle gang er det også så kompliceret, at vi næsten aldrig finder ud af, hvad konflikten gik ud på, andet end vi ved, der var en konflikt,« siger han.